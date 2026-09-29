Kalp sağlığını korumanın dört vazgeçilmez kuralı

kalp sağlığı için uyarı ve öneriler

29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Cesur kalp ve damar hastalıklarının dünyada önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını hatırlatarak, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

korunmada dört temel nokta:

Cesur, kalp sağlığının korunmasında dört unsurun öne çıktığını belirtti: hareketli yaşam, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durma, dengeli beslenme ve stresin azaltılması. Bu başlıkların her birinin yaşam tarzı değişiklikleriyle doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

Uzun vadede düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına katkı sağladığını ifade eden Cesur, başta hareketsizlik ve tütün kullanımı olmak üzere önlenebilir risk faktörlerine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

pratik tavsiyeler ve son mesaj:

Dr. Burak Cesur, halkı basit ama etkili adımlar atmaya çağırdı: hareketsiz yaşamdan kaçınalım, sigara ve tütün ürünlerinden uzak duralım, dengeli beslenelim ve stresi mümkün olduğunca azaltalım. Erken dönemde alınacak önlemlerin, ileride oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarını önlemede belirleyici olduğuna dikkat çekti.

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