Kaman'a yeni nefes: Recep Tayyip Erdoğan Parkı mahalle kullanımına açıldı

Recep Tayyip Erdoğan Parkı törenle açıldı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Parkı, düzenlenen açılış töreniyle vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılışa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanı Adnan Göçmen ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Katılımcılar ve açılış töreninin akışı:

Törende konuşan Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, parkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Demirci, "Ülkemizde ve toplumumuzda birçok yeniliğe imza atan cumhurbaşkanımızın ismiyle parkımızı taçlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Parkımız ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun" sözleriyle açılışın anlamına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açılış kurdelesi kesildi ve park resmen hizmete girdi. Açılış sonrası etkinlikler arasında havai fişek gösterileri yer aldı; çocuklar oyun alanlarında eğlenirken gençler ve mahalle sakinleri dinlenme alanlarında bir araya gelerek sohbet etti.

Belediyenin hizmet yaklaşımı ve mahalle vurgusu:

Demirci, belediye çalışmaları hakkında da bilgi vererek, ilçedeki 11 mahallede ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini belirtti ve şunları ifade etti: "Şundan kimsenin şüphesi olmasın; Kaman Belediye Başkanı ve ekibi olarak aldığımız her kararda, yaptığımız her çalışmada Kaman’ın geleceğini, çocuklarımızın umudunu ve ailelerimizin mutluluğunu esas alıyoruz. Bu duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermedik."

Recep Tayyip Erdoğan Parkı açılışının ardından bölge sakinleri yeni yeşil ve sosyal alanın hem çocuklar hem de yetişkinler için bir buluşma noktası haline gelmesini bekliyor. Park, törenin tamamlanmasının ardından mahalle halkının günlük kullanımına açıldı.

KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ADINI TAŞIYAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.