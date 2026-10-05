Kaman'da 35 yıllık ceviz geleneği bakan ziyaretiyle öne çıkıyor

Kaman'da 35. ceviz, kültür ve sanat festivali hazırlanıyor:

Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 35. kez Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenecek. Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, festival hazırlıkları kapsamında yaptığı açıklamada heyecanlarını dile getirdi.

Başkanın açıklaması ve bakanın katılımı:

Emre Demirci, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 35’incisini düzenleyeceğimiz Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivaline İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'yi ilçemizde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Demirci, bakanın katılımının festivalin görünürlüğünü artıracağına işaret etti.

Etkinliklerin amacı ve tanıtım hedefi:

Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Kaman'da kültür ve sanatın öne çıkarılması hedefleniyor; ayrıca ilçenin simgesi haline gelen cevizin tanıtımı öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

KAMAN'DA 35. CEVİZ, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ HEYECANI BAŞLADI .