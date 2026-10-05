Dolar 49,1468 +0,06%
Euro 55,1411 -0,01%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.574,66 +0,10%
EUR/USD 1,1218 -0,04%
Brent Petrol 100,19 -0,13%
--°

Kaman'da 35 yıllık ceviz geleneği bakan ziyaretiyle öne çıkıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 35'incisi gerçekleştirilecek ceviz, kültür ve sanat festivali, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Kaman'da 35 yıllık ceviz geleneği bakan ziyaretiyle öne çıkıyor

Kaman'da 35. ceviz, kültür ve sanat festivali hazırlanıyor:

Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 35. kez Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenecek. Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, festival hazırlıkları kapsamında yaptığı açıklamada heyecanlarını dile getirdi.

Başkanın açıklaması ve bakanın katılımı:

Emre Demirci, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 35’incisini düzenleyeceğimiz Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivaline İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'yi ilçemizde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Demirci, bakanın katılımının festivalin görünürlüğünü artıracağına işaret etti.

Etkinliklerin amacı ve tanıtım hedefi:

Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Kaman'da kültür ve sanatın öne çıkarılması hedefleniyor; ayrıca ilçenin simgesi haline gelen cevizin tanıtımı öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

KAMAN&#039;DA 35. CEVİZ, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ HEYECANI BAŞLADI .

KAMAN'DA 35. CEVİZ, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ HEYECANI BAŞLADI .

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı...
images

Suçla mücadelede ölçülebilir hedefler ve birimler arası koordinasyon dönemi
images

Fidan: ittifakın kurumsallaşması ilerliyor, Yemen-Suudi denklemindeki gelişmeler...
images

Konya teşkilatında kesintisiz sahaya çıkma kararlılığı: gece uyumayacağız, gündü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp