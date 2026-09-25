Dolar 48,9615 +0,02%
Euro 55,8539 +0,33%
Bist 12.916,28 +0,22%
Altın Gram 6.828,02 +0,92%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 98,19 -2,03%
--°

Kaman'da 851 bin liralık kaçak makaron operasyonu

Kaman'da yapılan operasyonda piyasa değeri 851 bin lira olan kaçak makaron ve dolum makinesi ele geçirildi, üç şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaman'da 851 bin liralık kaçak makaron operasyonu

Operasyon özeti:

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen operasyonla kaçak makaron üretimi ve satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma sonuçlandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 851 bin lira olan kaçak ürün ve ekipman ele geçirildi.

ele geçirilenler:

İnceleme ve arama çalışmaları kapsamında, kaçak üretime tahsis edilmiş malzemeler tespit edildi. Yetkililer, ele geçirilen başlıca unsurların kaçak makaron ve dolum amaçlı kullanılan dolum makinesi olduğunu bildirdi.

soruşturma ve şüpheliler:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ortak yürüttükleri çalışma sonucu, A.A., E.A. ve K.A. isimli şahısların kaçak makaron dolumu yaparak ilçede satış gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında resmi makamlarca adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNDE KAÇAK MAKARON ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPTIĞI BELİRLENEN ŞAHISLARA YÖNELİK...

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNDE KAÇAK MAKARON ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPTIĞI BELİRLENEN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 851 BİN LİRA OLAN KAÇAK ÜRÜN VE EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de doğalgaz şüphesiyle baygın bulunan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
images

Pist dışı iniş: eğitim uçağı Tekirdağ'da tarlaya acil iniş yaptı
images

Eskişehir'de ev içi düşüş 80 yaşındaki adamın ölümüne yol açtı
images

Eskişehir'de çarpışmanın ardından otomobil kaçtı, bisiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de ev içi düşüş 80 yaşındaki adamın ölümüne yol açtı

Sanat güneşi Bodrum’da anıldı: 30. ölüm yıl dönümünde anma programı ve konser

Kampüsü yenileyerek yeni döneme hazır hale getiriyor Atatürk Üniversitesi

Eskişehir'de çarpışmanın ardından otomobil kaçtı, bisiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı