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Kaman'da ahiliğin izleri stantta canlandı

Kırşehir'deki Ahilik Haftası kapsamında Kaman standı, sazlı sözlü etkinlikler ve kültürel tanıtımlarla Ahi Evran geleneğini öne çıkardı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaman'da ahiliğin izleri stantta canlandı

Kaman'da ahiliğin izleri stantta canlandı

Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçelerin açtığı standlarda programlar devam ederken, Kaman standı sazlı sözlü sunumlarla dikkat çekti. İlçe ekibi, gelen ziyaretçilere yöresel kültür unsurlarını ve Ahilik değerlerini tanıtmaya odaklandı.

etkinliğin içeriği:

Standta düzenlenen konser ve anlatılar, hem yerel halkın hem de festival ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Etkinlikler kapsamında yerel sanatçılar saz ve söz ile katılımcılara Kaman'ın kültürel mirasını aktardı. Programlarda ayrıca el sanatları ve Ahilik geleneğine dair bilgilendirici anlatımlar yer aldı.

belediye başkanının vurgusu:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, Ahilik Haftası kutlamalarında ilçe olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, ahilik değerlerinin yaşatılmasına önem verdiklerini söyledi. Demirci, "Ahilik Haftası kutlamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, 'İlçe olarak da birinci önceliğe sahibiz. Çünkü Ahi Evran’ın bütün prensiplerini uyguluyoruz' dedi." sözleriyle geleneğin yaşatılmasının önemini vurguladı.

Etkinliklerin amacı, yalnızca gösteri yapmak değil; Ahilik kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve Kaman'ın tarihsel kimliğini ön plana çıkarmak olarak açıklandı. Stand, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve programların ilçenin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

KAMAN BELEDİYE BAŞKANI EMRE DEMİRCİ

KAMAN BELEDİYE BAŞKANI EMRE DEMİRCİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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