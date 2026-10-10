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Kaman'da festivalin ardından: içişleri bakanı Mustafa Çiftçi emniyet ve öğretmenevini inceledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, festival açılışının ardından Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapımı tamamlanan öğretmenevi binasını ziyaret etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaman'da festivalin ardından: içişleri bakanı Mustafa Çiftçi emniyet ve öğretmenevini inceledi

Kaman'da emniyet ve öğretmenevi incelemesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışının ardından Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapımı tamamlanan Kaman Öğretmenevi binasını ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakan Çiftçi’ye Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci eşlik etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Bakan Çiftçi, emniyet müdürlüğünde incelemelerde bulundu ve kurum yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra öğretmenevi binasını gezerek yapının tamamlanma durumunu yerinde inceledi.

kaman'da hizmete açılan tesisler:

Program kapsamında Bakan Çiftçi, Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan 35 farklı tesisin hizmete açılışını gerçekleştirdi. Açılışlar, ilçedeki yatırım ve hizmet kapasitesinin artışını gösteriyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KAMAN CEVİZ, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ&#039;NİN AÇILIŞININ ARDINDAN...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KAMAN CEVİZ, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NİN AÇILIŞININ ARDINDAN KAMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPIMI TAMAMLANAN KAMAN ÖĞRETMENEVİ BİNASINI ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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