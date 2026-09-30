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Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekipleri N.K. ve F.K.'nin ikamet ve üzerilerinde yapılan aramada 12 uyuşturucu hap, 55 gram madde ve hassas terazi ele geçirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

Kaman'da narkotik operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, N.K. ve F.K. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Operasyonun detayları:

Ekiplerce gerçekleştirilen takip ve yapılan operasyon neticesinde şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalar sırasında şahısların yakalanmasıyla birlikte ele geçen bulgular kayıt altına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Aramalarda 12 adet uyuşturucu nitelikli hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler N.K. ve F.K. hakkında adli işlemlere başlandı ve soruşturma sürüyor.

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ ELE...

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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