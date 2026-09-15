Kaman'da yönetim ahilikten ilham alıyor

Kaman'da yönetim anlayışında ahilik vurgusu:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, belediye yönetiminde ahilik kültürünün temel değerlerini esas aldıklarını belirtti. Demirci, ahiliğin Kırşehir ve Kaman açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek kültürün yalnızca esnaf ve sanatkârlarla sınırlı kalmayıp toplumun tüm kesimlerinde yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetimde ahiliğin ilkeleri:

Başkan Demirci, yönetim anlayışlarını birlik, dayanışma, dürüstlük ve adalet ilkeleri üzerine kurduklarını söyledi. Belediye teşkilatını oluştururken ahiliğin temel ilkelerinden yararlandıklarını ve karar alma süreçlerinde bu değerlerin yol gösterici olduğunu ifade etti.

Hizmetlerde şeffaflık ve vatandaş odaklılık:

Demirci, belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı, adil ve şeffaf bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti. Uygulama önceliklerinin ve hizmet planlamasının bu prensiplere göre belirlendiğini, toplum içinde karşılıklı saygı ve hakkaniyetin yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Demirci'nin ifadeleri özetle şunları içeriyor: Ahilik kültüründe yer alan dayanışma, kardeşlik, emeğe saygı, dürüstlük ve hakkaniyet anlayışı yerel yönetimlerde de karşılık bulması; gerek Kaman’a yönelik hizmet çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz

KAMAN BELEDİYE BAŞKANI, BELEDİYE YÖNETİMİNDE AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DEĞERLERİNİ ESAS ALDIKLARINI BELİRTEREK, HİZMET ANLAYIŞLARINI BİRLİK, DAYANIŞMA, DÜRÜSTLÜK VE ADALET İLKELERİ ÜZERİNE OLUŞTURDUKLARINI İFADE ETTİ.