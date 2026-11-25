Kazanın ayrıntıları ve rapordaki çelişki:

Ümraniye Armağanevler Mahallesi, Akdeniz Caddesi üzerinde 19 Ekim saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada 21 yaşındaki Yunus Emre Acar ağır yaralandı. Olayda, 34 PVJ 245 plakalı motosiklet ile 34 LDV 522 plakalı servis minibüsü çarpıştı; motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kolluk tarafından düzenlenen kaza tutanağında, Sürücünün çelişkili beyanı ve kaza mahallinde bulunan 24-132 trafik ışıklarının hareketliliğini gören kamera kaydının olmamasından dolayı kusur kanaatine varılamamıştır ifadesi yer aldı. Aile bu değerlendirmeyi yetersiz buluyor ve raporun kazanın gerçek seyrini gizlediğini savunuyor.

Ailenin iddiaları ve ulaştıkları görüntüler:

Baba Kerim Acar, servis sürücüsünün tutanağa yazdığı beyanla olayın gerçekte yaşanma biçiminin örtüştüğünü ileri sürmüyor. Kerim Acar, sürücünün tali yoldan çıktığı yönündeki ifadenin doğru olmadığını; minibüsün ana yolda seyir hâlinde olduğu ve ardından yasak bir U dönüşü yaparak motosikletin önünü kestiğini iddia ediyor.

Ailenin ulaştığı bir işyeri güvenlik kamerası görüntüleri, minibüsün ve motosikletin aynı güzergâhta ilerlediğini kaydettiği değerlendiriliyor. Bu görüntüler, ailenin beyanını destekler nitelikte olup, kazanın servis sürücüsünün anlattığından farklı olduğu iddiasını güçlendiriyor. Baba Acar, oğlunun sol şeritte ilerlediği esnada minibüsün U dönüşüyle önünü kestiğini vurguluyor ve adalet talep ediyor.

Bölge tanıkları ve geçmiş kazalar:

Mahalle sakinleri, aynı güzergâhta sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığını belirtiyor. Muhittin Atalay, 2009 yılında Mayıs ayının 12’sinde yeğenini kaybettiğini, o kazada da kamera kaydı bulunmadığı için failin yakalanamadığını anlattı. "O gün kamera yoktu, bugün de yok" sözleriyle uzun süreli önlem eksikliğine dikkat çekti.

Görgü tanığı Asuman Kubat Akyol ve bölgede daha önce kaza geçirdiğini söyleyen Enes Koç gibi isimler de yol üzerinde önlem alınmadığını, sürat ve kuralsız davranışların devam ettiğini belirtiyor. Tanık ifadelerinde U dönüşünün yasak olduğu noktada manevra yapıldığı ve çevredekilerin kazayı gördüğü ifade ediliyor.

Hukuki değerlendirme ve soruşturmanın yönü:

Olaya müdahil olan avukat Ahmet Emin Altınışık, kaza raporundaki ifadenin soruşturmanın yeterince derinleştirilmediğine işaret ettiğini belirtti. Altınışık, çelişkili beyan varsa kolluğun sürücünün güzergâhını ve iddiasındaki tutarsızlığı aydınlatmak için soruşturmayı genişletmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, olay yerindeki kamera eksikliğinin soruşturmanın en önemli engellerinden biri olduğunu vurguluyor.

Altınışık, tutanak hazırlanırken kusur oranı belirlenirken kolluk görevlilerinin ihmali olduğuna dikkat çekiyor; bu ihmaller nedeniyle şüphelinin serbest kalmasının sık rastlanan bir durum olduğunu ifade ediyor.

Yaşananlar, hem ailenin adalet beklentisini hem de bölgedeki altyapı ve denetim eksikliklerini yeniden gündeme taşıdı. Mahalle sakinleri, aynı noktada benzer olayların devam etmemesi için yolun kapatılması, hız kontrolü veya 7/24 kamera takibi gibi somut önlemler talep ediyorlar. Aile ise görüntülerin değerlendirilmesi ve sorumluların hesabının verilmesini istiyor.

ÜMRANİYE'DE 19 EKİM'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 21 YAŞINDAKİ YUNUS EMRE ACAR'IN AİLESİ, ÇEVREDE HİÇBİR KAMERA KAYDININ BULUNMAMASI VE KAZA RAPORUNUN "ÇELİŞKİLİ" ŞEKİLDE TUTULMASI NEDENİYLE CEZA ALMAYAN SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ. YAŞANAN OLAYDA İHMAL BULUNDUĞUNU ÖNE SÜREN BABA KERİM ACAR, "İNSAN EVLADI ÖLDÜKTEN SONRA RAHAT UYUMAK İSTER, BU OLAYIN SONUNA KADAR ARKASINDA OLACAĞIM" SÖZLERİYLE OĞLU İÇİN ADALET ÇAĞRISINDA BULUNDU.