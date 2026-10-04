Kamera kaydetti: 5.2 büyüklüğündeki deprem anı
Bir deprem anı kameraya yansıdı. Görüntülerde 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında ortaya çıkan sarsıntı ve hareketlilik açıkça izlenebiliyor.
görüntülerin içeriği:
Kayıtta, yapıların titremesi ve çevredeki kişilerin ani tepkileri yer alıyor. Anbean kaydedilen sahneler depremin nasıl hissedildiğine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor.
değerlendirme ve beklenen adımlar:
Görüntüler, olayın gözlemlenmesine olanak veriyor; yetkili kurumlar ve uzmanların değerlendirmeleri, olayın ayrıntılarını netleştirecek kaynaklar olacaktır.
5.2 büyüklüğündeki deprem kamerada
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