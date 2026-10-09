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Kamera kaydında: Şişli'de kontrolünü kaybeden otomobil marketten çıkan vatandaşa çarptı

Şişli Salih Tozan Sokak'ta saat 16.30'da kontrolden çıkan 34 ZG 0910 plakalı otomobil önce park halindeki araca sonra marketten çıkan vatandaşa çarptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kamera kaydında: Şişli'de kontrolünü kaybeden otomobil marketten çıkan vatandaşa çarptı

Kaza anı ve müdahale:

Şişli Salih Tozan Sokak'ta meydana gelen kazada, iddialara göre saat 16.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ZG 0910 plakalı otomobil önce park halindeki bir araca çarptı, ardından kaldırıma çıkarak o esnada marketten çıkmak üzere olan bir vatandaşa çarptı.

Olay üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve sürücüyü gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın önce park halindeki araca çarptığı, sonra kaldırıma çıktığı ve marketten çıkan vatandaşa çarptığı anlar net şekilde görülüyor. Görüntüler, olayın gelişimini ve aracın hareketini belgeleyerek soruşturmaya ışık tutuyor.

Olay yerinde ayrıca bir iskele bulunduğu ve iskelenin yıkılma ihtimaline karşı ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili teknik inceleme ve tutanak çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, soruşturma tamamlandığında kazanın kesin nedeninin belirleneceğini ve gerekli hukuki sürecin işletileceğini açıkladı.

KAZA YAPAN ARAÇ VE OLAY YERİ

KAZA YAPAN ARAÇ VE OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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