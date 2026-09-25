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Kamera kayıtları ortaya koydu: 5,5 milyonluk vurgunun poşetiyle uzaklaşan şüpheli

Sakarya ve Balıkesir'de 5,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheliler İstanbul'da yakalandı; 19 yaşındaki zanlının poşetle uzaklaştığı anlar kamerada.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kamera kayıtları ortaya koydu: 5,5 milyonluk vurgunun poşetiyle uzaklaşan şüpheli

Kamera kayıtları ortaya koydu: 5,5 milyonluk vurgunun poşetiyle uzaklaşan şüpheli

Sakarya ve Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere ilişkin soruşturma, güvenlik kameraları ve polis takibiyle sonuçlandı. Ekiplerin çalışmasıyla İstanbul'da gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyon ve yakalama:

Soruşturmayı yürüten ekip, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinasyonunda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan tespitlere göre zanlılar Sakarya'ya gelerek vatandaşın toplamda 5,5 milyon TL parasını alıp kayıplara karıştı. İncelemeler sırasında şüphelilerin İstanbul kaynaklı olduğu belirlendi ve hareketlilikleri bölgedeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden izlendi.

Polisin adres tespit çalışmalarının ardından 23 Eylül tarihinde İstanbul'da belirlenen üç ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ş.F.Y. (19) ve T.D. (33) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Görüntülerdeki ayrıntılar:

KGYS ve diğer güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden Ş.F.Y.'nin (19) akaryakıt istasyonunda araçtan inip elindeki poşeti bırakmaması dikkat çekiyor. Kayıtlarda, aynı poşeti almak için bir evin etrafında dolaştığı, kapıdan içeri girdiği, bir süre sonra elinde poşetle evden çıktığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Sonrasında elindeki poşetle kendisini almaya gelen kırmızı otomobile bindiği anlar da görüntülere yansımış durumda.

Soruşturma sırasında ayrıca Balıkesir'de gerçekleştirilen bir olayda yaklaşık 3 milyon TL tutarındaki dolandırıcılıkta da Ş.F.Y.'nin rol aldığı tespit edildi; böylece toplam vurgun miktarının 5,5 milyon TL olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; Ş.F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ş.F.Y&#039;NİN BENZİNLİKTEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Ş.F.Y'NİN BENZİNLİKTEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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