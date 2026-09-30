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Kamera kayıtları yakalattı: İlkadım'da 30 bin lira ve 20 gram altın çalındı, şüpheli tutuklandı

Samsun İlkadım Kuşçulu Mahallesi'nde evden 30 bin lira ve 20 gram altın çalındı; jandarma görüntüleriyle O.K. (45) tespit edilip yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kamera kayıtları yakalattı: İlkadım'da 30 bin lira ve 20 gram altın çalındı, şüpheli tutuklandı

Soruşturmanın seyri

Samsun’un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık bildiriminde, ev sahibi E.H.K. (24) ikametinden 30 bin lira ve 20 gram altın'ın çalındığını jandarmaya bildirildi.

Görüntü incelemesi ve tespit:

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin O.K. (45) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Adli süreç ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN BUGÜN SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLEN O.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN BUGÜN SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLEN O.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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