Atakum'da engelli satıcıya saldırı ve kamera takibi:

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, bisikletiyle seyyar badem satan yüzde 52 engelli raporu bulunan Aykut Güler (34), tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yere düşen Güler'in başı kaldırıma çarptı ve ağzından protez dişi çıktı; olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kamera incelemesi ve saha çalışması:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güler'in şikayeti üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, Atakum'da yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhta bulunan 63 ayrı güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceledi; elde edilen görüntüler saha çalışmalarıyla birleştirilerek şüphelinin izine ulaşıldı.

şüpheli yakalanması ve adli süreç:

Kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucu saldırganın Emirhan B. (23) olduğu, İlkadım ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi. Atakum'da başlayan araştırma sonucunda şüpheli dün İlkadım'da yakalanarak, savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Polis kayıtlarına göre şüphelinin 15 suç kaydı bulunduğu öğrenildi; işlemlerinin ardından şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

15 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN EMİRHAN B., POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.