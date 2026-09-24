Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6868 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.768,73 -0,20%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,64 +3,45%
--°

Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş araziye kamyonetle atık bırakmak isteyen kişiler, vatandaşın kameraları göstermesiyle getirdiklerini geri topladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:40

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 13:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar

Güney Mahallesi'nde atık bırakma girişimi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Eriş Sokak yakınlarındaki boş araziye kamyonetle gelen bazı kişiler, araçlarındaki hacimli atıkları burada boşaltmak istedi.

Bölgedeki bir duyarlı vatandaş durumu fark ederek müdahale etti ve çevredeki güvenlik kameralarını işaret ederek uyarıda bulundu. Uyarının ardından şahıslar, araziye indirdikleri atıkları tekrar kamyonete yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Olayın gelişimi:

Kamyonetle taşınan malzemelerin hacimli olması ve boş arsanın görece izole konumu, çevre kirliliği riski oluşturuyordu. Vatandaşın zamanında müdahalesi ve kameraların varlığı, atıkların alandan uzaklaştırılmasına yol açtı. Olayla ilgili olarak resmi bir ifade veya gözaltı bilgisi paylaşılmadı.

Belediyenin kameralı takibi:

Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde boş arsalar, yol kenarları ve belirlenen alanların dışına yapılan gelişigüzel atık dökümlerine karşı mücadeleyi sürdürdüklerini belirtiyor. Belediye, çeşitli noktalara kurduğu güvenlik kameralarıyla anbean takip yapıyor ve yapılan incelemeler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen şahıslar ve araç sahipleri hakkında idari işlemler ve cezai yaptırımlar uyguluyor.

Vatandaşların benzer durumlarda yetkililere ve belediyeye haber vererek müdahaleye katkı sağlaması, çevre temizliğinin korunmasında etkili oluyor.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BOŞ ARAZİYE KAMYONETLE ATIK DÖKMEK İSTEYEN ŞAHISLAR, ÇEVREDEKİ BİR...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BOŞ ARAZİYE KAMYONETLE ATIK DÖKMEK İSTEYEN ŞAHISLAR, ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞIN GÜVENLİK KAMERALARINI GÖSTERMESİ ÜZERİNE ATIKLARINI GERİ TOPLAYARAK BÖLGEDEN AYRILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kale çevresi yenileniyor: Kahramanmaraş kalesi çevresinde cephe yenileme çalışma...
images

Yıldırım'a 2 milyarlık vizyon: Duaçınarı kültür ve yaşam merkezi temeli atıldı
images

Vali muhtarlara çağrı yaptı: talepler koordinasyonla çözülecek
images

Çapahasan’da yıllardır beklenen beş sokağın yolları yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği