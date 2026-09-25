Kamera ve dronla izlenen Manisa'da kaçak dökümün sonu para cezası

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan kaçak hafriyat ve moloz dökümlerine karşı denetimlerini artırdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki güvenlik kameraları ve dronlarla kapsamlı tarama yapıyor.

denetim ağı ve yöntemler:

Kentin kritik noktalarına kurulan sabit güvenlik kameraları ile dronlar eş zamanlı olarak sahayı tarıyor; saha ekipleri karadan anında müdahale sağlıyor. Bu eş zamanlı takip sayesinde kaçak döküm yapan kişi ve firmalar anbean tespit ediliyor. Son denetimlerde 27 numaralı kamera tarafından yakalanan şahıslara zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle üst limitten idari para cezası uygulandı.

uygulanan yaptırımlar ve çağrı:

Büyükşehir yetkilileri, kurallara aykırı şekilde doğaya zarar veren dökümlere karşı yaptırımların süreceğini belirtiyor. Başkan Besim Dutlulu konuyla ilgili olarak "Manisa’mızı kirletenlere geçit vermiyoruz. Şehrimizin doğasını ve çevresini korumak adına kaçak moloz ve hafriyat dökümlerini güvenlik kameralarımızla anbean takip ediyoruz. Çevre kirliliğine sebep olan kaçak dökümlere karşı zabıta ekiplerimiz derhal müdahalede bulunarak yaklaşık 200 bin TL idari para cezası başta olmak üzere gerekli tüm yasal işlemleri uyguluyor. Manisa bizim evimiz. Geleceğimize ve doğamıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre ve kent estetiğine zarar veren kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları kaçak döküm olaylarını belediyenin iletişim hatlarına bildirmeye çağırdı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAÇAK HAFRİYAT VE MOLOZ DÖKÜMLERİNE KARŞI DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.