Kamera ve laparoskopik müdahaleyle 3 yıllık kasık ağrısı son buldu

Kronik ağrıyı ultrason değil fiziki muayene ortaya koydu

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran 18 yaşındaki Azad Yaşar, yaklaşık üç yıldır devam eden sağ alt kadran ağrıları nedeniyle değerlendirmeye alındı. Yapılan ultrason incelemesinde fıtığa rastlanmamasına karşın Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mervan Kamar tarafından yapılan detaylı fiziki muayenede fıtık kesesi tespit edildi.

Teşhis sürecinin önemi:

Doktor Mervan Kamar muayene bulgularının önemine dikkat çekerek ultrason görüntülerinde bazı durumların gözden kaçabileceğini belirtti ve muayene bulgularına dayanarak cerrahi müdahaleyi önerdi. Hastanın şikayetleri üç yıldır kronikleşmişti ve sorunun ileri değerlendirme ile netleşmesi kararının ardından operasyon planlandı.

Laparoskopik TAPP yöntemi ve hasta dönüşü:

Operasyon kapalı yöntem olan laparoskopik TAPP ile gerçekleştirildi. Bu yöntemde karın duvarına açılan küçük kesilerden kamera ve özel aletlerle girilerek fıtık bölgesi karın içinden değerlendirildi ve karın zarı ile duvarı arasına yerleştirilen özel yama ile onarım yapıldı. Op. Dr. Mervan Kamar yöntemin avantajlarını ameliyat sonrası ağrının azalması, kronik kasık ağrısı riskinin düşmesi ve hastanın günlük yaşamına daha hızlı dönmesi olarak sıraladı.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Azad Yaşar, daha önce birçok sağlık merkezine başvurduğunu ancak teşhis konulamadığını; Op. Dr. Mervan Kamar’ın titiz muayenesi sayesinde sorunun belirlendiğini ve il dışına gitmeye gerek kalmadan Cizre’de yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Kasık fıtıklarında erken tanı ve doğru müdahalenin önemine vurgu yapan ekip, hastaların benzer şikayetlerde ayrıntılı fiziki muayene ile değerlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı ve kapalı cerrahinin sunduğu konfor ile hızlı iyileşme sürecine dikkat çekti.

CİZRE’DE 3 YILDIR KRONİKLEŞEN KASIK AĞRISI ÇEKEN 18 YAŞINDAKİ AZAD YAŞAR, ULTRASONDA ÇIKMAMASINA RAĞMEN DOKTORUNUN FİZİKİ MUAYENESİYLE TEŞHİS EDİLEN KASIK FITIĞINDAN LAPAROSKOPİK (KAPALI) TAPP YÖNTEMİYLE YAPILAN AMELİYATLA KURTULDU.