Kamerada otomobilin şeride geçişi: Gaziantep'te 7 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te şehirlerarası yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda meydana gelen kazada, Hatay-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep yönünden Nurdağı istikametine giden bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve araçların yönleri:

Kaza, Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi kesiminde gerçekleşti. İddialara göre otobüs Hatay'dan Gaziantep'e, otomobil ise Gaziantep'ten Nurdağı yönüne seyir halindeydi; çarpışma kafa kafaya oldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve otobüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Görüntüler, çarpışmanın şiddetini ve kaza anındaki dinamikleri açık şekilde gösteriyor.

Yetkililerin ve sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen, otomobilde bulunan 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi; çeşitli yerlerinden yaralanan 13 kişi hastanelere sevk edildi.

Görüntüler kazanın nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları sunarken, olayın kesin nedeni ve sorumluluk konusunda çalışmanın devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP'TE 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA