Kameraya yansıyan panik: Şanlıurfa'da televizyon çalışanları deprem anında

Kayıtlar panik anını gösterdi:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bugün saat 10.41'de yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında, yerel yayın kuruluşu Şanlıurfa Ruha TV çalışanlarının panik anları kameraya yansıdı.

Kayıtlarda, sarsıntının başladığı anda stüdyo ve dış çekim yapan ekiplerin bir anda harekete geçtiği, koşuşturmaca içinde binadan çıkmaya çalıştıkları görüldü.

Çalışanların tepkisi:

Panik halinde bağırışlar ve aceleyle dışarı yönelen personel, kısa süreli korku ve şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde çalışanların birbirlerini uyararak binayı terk ettikleri ve açık alana çıktıkları fark edildi.

Kaydedilen görüntüler, deprem anındaki hızlı reaksiyon ve ekip içi iletişimin izlenmesine olanak sağladı. Panik anlarını atlatan çalışanların daha sonra dışarı çıktıkları ve güvenli bölgelere geçtiği görüntülerde yer aldı.

Görüntüler, yaşanan sarsıntının anlık etkisini ve kurum içindeki acil durum reflekslerini gözler önüne serdi.

Yerel televizyon çalışanların deprem paniği kamerada