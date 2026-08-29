Kâmil Koç yüzüncü yılda Edirne ile sınır ötesi ağını genişletiyor

Yüzüncü yılda Edirne durağı

Kâmil Koç, 1926'dan bu yana taşıdığı mirası Edirne'le güçlendirerek şirketin ikinci yüzyıla girişine somut bir hamle ekliyor. Kurumsal yapı ve yolcu odaklı hizmet anlayışı üzerinden yapılan genişleme, hem sınır kentinin bölgesel bağlantılarını rahatlatmayı hem de Avrupa rotalarına erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Edirne'nin stratejik rolü:

Edirne, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan tarihi kapısı olarak uzun süredir lojistik ve yolcu trafiğinde kilit bir konumda. 77 ilde hizmet veren şirketin bu kentteki varlığını pekiştirmesi, hem yerel yolcuların şehir içi ve şehirlerarası erişimini iyileştirecek hem de sınır ötesi hatlara aktarma noktası işlevini güçlendirecek. Şirketin açıklamasında yer aldığı gibi, 'Ülkenin her köşesi yüz yıllık yol arkadaşıyla buluşuyor' ifadesi, büyüme stratejisinin coğrafi kapsamını ve marka bağlılığını vurguluyor.

Avrupa hatları ve yolcu deneyimi:

Uluslararası ağ, Flix ile kurulan iş birliği sayesinde genişletildi; Bulgaristan'ın Sofya, Plovdiv ve Varna şehirleri ile Romanya'nın Bükreş ve Köstence kentlerine düzenlenen seferler, kara yolunu Avrupa yolculukları için ciddi bir alternatif haline getiriyor. Edirne'nin bu hatlara sağladığı erişim kolaylığı, yolculukların hem maliyet hem de konfor açısından cazip olmasını sağlayacak.

Yolcu deneyimine yönelik sunulan unsurlar şirketin öne çıkardıkları arasında yer alıyor: modern filo, kesintisiz Wi‑Fi, ikramlar, USB şarj soketleri ve ergonomik koltuklar, uzun hatlarda bile daha konforlu bir seyahat vaadi sunuyor. 1926dan gelen deneyim, uzman sürücü kadrosu ve altyapı yatırımlarıyla birleşerek hem yurt içi hem de yurt dışı seferlerinde güven unsurunu güçlendiriyor.

Şirket yetkilileri, Edirne'deki yeni hizmet noktasının sadece bölgesel trafiği rahatlatmakla kalmayacağını, aynı zamanda Avrupa seferlerine olan artan talebe hızlı ve etkin yanıt vereceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, sınır kenti yolcuları için aktarma sürelerinin kısalması ve bilet seçeneklerinin çeşitlenmesi anlamına geliyor.

Kâmil Koç İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz konuyla ilgili olarak, 'Yüz yıllık tecrübemizle Türkiye’nin dört bir yanında güvenle ve konforla hizmet veriyoruz. Edirne’deki güçlü varlığımız, hem bu tarihi sınır kentinde bağlarımızı pekiştiriyor hem de Avrupa seyahatlerinde yolcularımıza konforlu ve emniyetli bir kara yolu alternatifi sunuyor. Bir asır önce bu topraklarda başlayan yolculuğumuzu sınır ötesine taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.' dedi.

Şirketin önümüzdeki dönemde de yeni seyahat noktaları oluşturma, sefer ağını genişletme ve yolcularına üst düzey seyahat deneyimi sunma hedefi sürüyor. Edirne yatırımının kısa vadede bölgeyi rahatlatması, orta vadede ise Avrupa hatlarına yönelik talebi karşılamada fark yaratması bekleniyor.

KÂMİL KOÇ İCRA KURULU ÜYESİ VE OPERASYON DİREKTÖRÜ MEHMET TÜRKYILMAZ