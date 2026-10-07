Kâmil Koç'tan yüzüncü yılda öğrencilere yolculuk desteği

kampanya ve hedef kitle:

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı markası Kâmil Koç, 1926'dan bu yana sürdürdüğü hizmetini 100’üncü kuruluş yılı kapsamında öğrencileri de kapsayacak yeni bir indirim kampanyasıyla genişletti. Marka, mirasını global iş ortağı Flix ile paylaştığı vizyon doğrultusunda, yeni eğitim-öğretim döneminde genç yolcuların seyahat maliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında öğrenciler, Kâmil Koç mobil uygulaması ya da flixbus.com.tr üzerinden yapacakları bilet alımlarında ELELE20Z kodunu kullanarak yüzde 20'ye varan indirim elde edebilecek.

geçerlilik ve kullanım koşulları:

İndirim, bilet satın alımlarında geçerli olup satın alma son tarihi 31 Ekim 2026 olarak duyuruldu. Kampanya kapsamında alınan biletlerle gerçekleştirilecek iç hat yolculukları, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek seyahatleri kapsıyor. İndirim yalnızca Kâmil Koç mobil uygulaması ve flixbus.com.tr üzerinden yapılan alımlarda uygulanacak.

Marka, 100’üncü yılında güvenli ve konforlu seyahat seçeneklerini korurken, avantajlı fiyatlandırmalarla genç yolcuların eğitim dönemi yolculuklarına destek vermeyi hedefliyor.

yönetimden açıklama:

Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Özlem Sarıgül Işık kampanyaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Kâmil Koç’un 100’üncü yılı bizim için yalnızca bir yıl dönümü değil; bir asırdır bizimle yolculuk eden milyonlarca yol arkadaşımıza teşekkür etme fırsatı. Bu nedenle 100. yıl kampanyalarımızın merkezine, bizi bugünlere taşıyan yolcularımızı koyduk.

Kampanya serimize öğretmenlerimizle başladık. Şimdi de yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin yanında olmak istiyoruz. Öğrencilik hayatı; yeni başlangıçlar, sınavlar, arkadaşlıklar, aileye duyulan özlem ve geleceğe dair büyük hayallerle dolu. Bütün bunların içinde yolculuk da gençlerin hayatının önemli bir parçası.

Şirket olarak uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz sponsorluklar ve projelerle gençleri her daim destekliyoruz. 100’üncü yılımızda ise bu desteği doğrudan onların yolculuklarına taşıyarak bir adım daha ileri götürmek istedik. Gençlerin okullarına, ailelerine, arkadaşlarına ve hayallerine giden yolda onlara küçük de olsa bir katkı sağlayabilirsek bundan büyük mutluluk duyarız.

Tüm öğrenci yol arkadaşlarımıza güzel, başarılı ve bol yolculuklu bir eğitim yılı diliyorum.

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI MARKASI KÂMİL KOÇ, SUNDUĞU İMKANLARINA ÖĞRENCİLERİ DE DAHİL ETTİ. 100’ÜNCÜ YAŞINI YOL ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KUTLAYAN MARKA, TÜM ÖĞRENCİLERE KAMİL KOÇ MOBİL UYGULAMASI VE WEB SİTESİNDEN ALINAN BİLETLERDE İNDİRİM İMKANI SUNULUYOR.