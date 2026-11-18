Kamilet Deresi'nde kurtarma çalışması:

Artvin'in Arhavi ilçesinde, dün öğle saatlerinde Kamilet Vadisi'nde Kamilet Deresi'ne düşen bir köpek çevredeki vatandaşlar ve bir restoranın çalışanları tarafından kurtarıldı.

Kurtarma anı:

Dere yatağından gelen sesi duyan restoran çalışanları, yolun yaklaşık 4 metre aşağısında bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Arka ayakları suyun içinde kalan köpeğin ön ayaklarıyla bir kayaya tutunmaya çalıştığı görüldü.

Çevredekiler dere yatağına merdiven uzattı. Restoran çalışanı Şener Can, merdivenle aşağı inerek köpeğin yanına ulaştı. Can'ın köpeğe bağladığı ipi yukarıdaki vatandaşlar ve restoran çalışanları birlikte çekerek hayvanı kıyıya çıkardı.

Köpeğin durumu:

Kurtarıldığında soğuktan titrediği gözlenen köpek, kıyıya çıkarıldıktan sonra bir süre sonra kendine geldi.

Arhavi’de derede mahsur kalan köpek kurtarıldı