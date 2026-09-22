Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

Kamıştaş'ta mahalle yolları yenilendi, üretim tesisi destek verdi

Battalgazi Belediyesi, Kamıştaş Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare kilit taşı ve bin metrekare bordür döşeyerek yol düzenlemesini tamamladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kamıştaş'ta mahalle yolları yenilendi, üretim tesisi destek verdi

Kamıştaş yol düzenlemesi tamamlandı:

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kamıştaş Mahallesi sınırları içinde yürütülen yol düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışma, mahalledeki yol konforunu ve taşımacılık güvenliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir uygulama olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Yapılan müdahalede 2 bin 500 metrekare alana kilit taşı döşendi ve bin metrekare bordür uygulaması yapıldı. Uygulama, yağmur suyu tahliyesi, yaya ulaşımı ve araç trafiği düzenlemeleri dikkate alınarak planlandı ve saha ekipleri tarafından tamamlandı.

Üretim tesisi sahaya destek veriyor:

Mahallelerde yürütülen yol düzenleme çalışmalarının malzeme ihtiyacını karşılamak üzere Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisinde kilit taşı ve mıcır üretimi devam ediyor. Yeni kurulan tesisle üretim kapasitesi güçlendirilen belediye, kendi ürettiği malzemelerle saha çalışmalarına doğrudan destek veriyor.

Belediye yetkilileri, üretim tesisinin sahadan gelen taleplere daha hızlı yanıt verilmesini sağladığını ve hizmetlerin sürekliliğini desteklediğini belirtti. Tamamlanan düzenlemelerin mahalle sakinlerinin günlük yaşamına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN KAMIŞTAŞ’A YOL DÜZENLEMESİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN KAMIŞTAŞ’A YOL DÜZENLEMESİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atakum'da çocuklara yönelik kapsamlı trafik eğitim parkı kuruluyor
images

Alanya ortak akılla iklim değişikliğine karşı dirençlilik planı hazırlıyor
images

Bartın'ın doğal mirası yeni koruma kararlarıyla güçleniyor
images

Şenpazar'da aronya hasadı kırsala katma değer sağlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği