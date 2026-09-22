Kamıştaş'ta mahalle yolları yenilendi, üretim tesisi destek verdi

Kamıştaş yol düzenlemesi tamamlandı:

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kamıştaş Mahallesi sınırları içinde yürütülen yol düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışma, mahalledeki yol konforunu ve taşımacılık güvenliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir uygulama olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Yapılan müdahalede 2 bin 500 metrekare alana kilit taşı döşendi ve bin metrekare bordür uygulaması yapıldı. Uygulama, yağmur suyu tahliyesi, yaya ulaşımı ve araç trafiği düzenlemeleri dikkate alınarak planlandı ve saha ekipleri tarafından tamamlandı.

Üretim tesisi sahaya destek veriyor:

Mahallelerde yürütülen yol düzenleme çalışmalarının malzeme ihtiyacını karşılamak üzere Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisinde kilit taşı ve mıcır üretimi devam ediyor. Yeni kurulan tesisle üretim kapasitesi güçlendirilen belediye, kendi ürettiği malzemelerle saha çalışmalarına doğrudan destek veriyor.

Belediye yetkilileri, üretim tesisinin sahadan gelen taleplere daha hızlı yanıt verilmesini sağladığını ve hizmetlerin sürekliliğini desteklediğini belirtti. Tamamlanan düzenlemelerin mahalle sakinlerinin günlük yaşamına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN KAMIŞTAŞ’A YOL DÜZENLEMESİ