Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkesinde, bazı bölümlerin derslerinin hemen hemen aynı saatlerde sona ermesi ulaşımda yoğun aksamalara neden oldu. Gün içinde fazla sorun yaşanmazken, öğleden sonra çıkış saatlerinde duraklarda uzun kuyruklar oluşuyor ve öğrenciler toplu taşıma beklerken zorlanıyor.

öğrenci yoğunluğu ve sefer yetersizliği:

Fakültelerde derslerin eş zamanlı bitmesi nedeniyle duraklarda büyük bir toplu taşıma talebi ortaya çıkıyor. Öğrenciler, otobüslerin gelmesine rağmen sayılarının binlere ulaşan öğrenci potansiyelini karşılamadığını belirtiyor. Bu durum, duraklarda zaman zaman bir saati bulan kuyruklar oluşturuyor ve öğrencilerin ulaşım süresini önemli ölçüde uzatıyor.

belediye seferleri ve öğrencilerin beklentisi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ek seferlerle yoğunluğa müdahale etse de, yapılan takviyeler mevcut talebi tamamen karşılamıyor. Öğrenciler, özellikle öğleden sonraki saat aralıklarında yeterli sefer düzenlenmesini talep ederken, üniversitenin ders programı planlaması yaparak çıkış saatlerindeki yoğunluğu dağıtması beklentisi öne çıkıyor.

Yaşanan aksamanın çözümü için hem belediye hem de üniversite tarafından koordineli adımlar atılması gerektiğine dair talepler sürüyor; öğrenciler, günlük eğitim akışının ulaşım yükünü artırmadan devam etmesini istiyor.

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BULUNAN ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE EĞİTİMİN BAZI BÖLÜMLERDE HEMEN HEMEN AYNI SAATLERDE SONA ERMESİ ULAŞIMDA CİDDİ SORUNLARI DA BERABERİNDE GETİRDİ. YÜZLERCE ÖĞRENCİ TOPLU ULAŞIM KUYRUĞUNA GİRSE DE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇLARINI SEFERBER ETMESİNE RAĞMEN ÖĞRENCİLERİ TAŞIMAKTA ZORLANDI.