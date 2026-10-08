Kampüs güvenliği için kapsamlı koordinasyon toplantısı

toplantı detayları:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, 2026-2027 akademik yılı öncesinde öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim hayatına başlamasını sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının temel gündeminde kampüslerde alınacak önlemler ve kurumlar arası iş birliği vardı.

Toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite yönetimi ve ilgili birim amirleri katıldı. Katılımcılar, yerleşkelerde hem öğrencilerin hem de akademik ve idari personelin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıkları ve sorumluluk dağılımını ele aldı.

alınacak tedbirler:

Toplantıda, akademik yıl boyunca huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için yürütülecek çalışmaların planlanması önceliklendirildi. Alınması öngörülen tedbirlerin kapsamı değerlendirildi ve uygulama sürecinin takibi için bir yol haritası üzerinde mutabık kalındı. Hazırlıkların kesintisiz şekilde yürütülmesi ve gerekli önlemlerin zamanında hayata geçirilmesi vurgulandı.

kurumlar arası koordinasyon:

Görüşmelerde ilgili kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Valilik ile üniversite yönetimi arasındaki eşgüdümün sağlanması, talep edilen ihtiyaçların hızla karşılanması ve olası kriz durumlarında ortak hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantı sonunda, 2026-2027 akademik yılının sorun yaşanmadan geçirilmesi hedefiyle atılacak adımların takip edilmesine karar verildi. Katılımcılar, öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için iş birliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE 2026-2027 AKADEMİK YILI ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİM HAYATINA BAŞLAMASI AMACIYLA GÜVENLİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN’IN KATILIMIYLA YAPILAN TOPLANTIDA, KAMPÜSLERDE ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ELE ALINDI.