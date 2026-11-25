DPÜ'nin Hayat Üniversitesi İstiklal Mahallesi'nde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hayata geçirilen Hayat Üniversitesi projesi kapsamında, İstiklal Mahallesi (Yeni Mahalle) sakinleriyle bir araya gelindi. Düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde üniversite temsilcileri ile mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak Kütahya'nın tarihî ve kültürel değerleri, mahalle yaşamı ve yerel beklentiler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

üniversite kampüsün dışına çıkıyor:

Projenin yürütülmesine öncülük eden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak liderliğindeki ekip, üniversitenin yalnızca kampüs içinde var olan bir eğitim kurumu olmadığını vurguluyor. Hayat Üniversitesi ile akademik birikim kent yaşamına taşınarak toplumun farklı kesimleriyle doğrudan paylaşılmak isteniyor. Etkinlikte, mahalle kültürünün yaşatılması ve Kütahya'nın köklü geçmişinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi sıkça dile getirildi.

bilim kafe buluşmalarıyla vatandaşlara ulaşılıyor:

DPÜ Hayat Üniversitesi, klasik dersliklerin dışına çıkarak bilgi paylaşımını günlük yaşam alanlarına taşıyor. Proje kapsamında kahvehaneler, kıraathaneler, köy meydanları, belediye salonları, tarla ve bahçeler gibi mekanlar tercih edilerek vatandaşlarla doğrudan etkileşim kuruluyor. Bilim Kafe, Eğitici Sohbetler ve Bilim İletişim Sohbetleri başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda iş güvenliği, tarım, arazi toplulaştırması, devlet teşkilatı, maliye ve turizm gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor.

Mahalle buluşmalarının hedefleri arasında akademik bilginin toplumun her kesimine ulaştırılması, bireysel farkındalığın artırılması ve toplumsal gelişime katkı sağlanması yer alıyor. Ayrıca etkinlikler, vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesine de imkan tanıyor. İstiklal Mahallesi'ndeki buluşmanın, üniversite ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirdiği belirtildi.

DPÜ, Hayat Üniversitesi projesi kapsamında Kütahya'nın farklı yerleşim yerlerinde bu tür buluşmaları sürdürecek; amaç, akademik birikimi toplumla paylaşarak yerel ihtiyaçlara kulak vermek ve gönül köprüleri kurmak.

DPÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK'IN (SOLDA) ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN HAYAT ÜNİVERSİTESİ PROJESİYLE ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK BİRİKİMİNİN KAMPÜS DIŞINA ÇIKARILARAK TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BULUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR.