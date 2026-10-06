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Kampüs yaşamını canlandıran UyumFest’26 OMÜ öğrencilerini kaynaştırdı

OMÜ'de düzenlenen UyumFest’26, oryantiring, fotoğraf avı, turnuvalar, DJ ve canlı müzikle yeni öğrencilerin kaynaşmasını ve kampüsü tanımasını sağladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kampüs yaşamını canlandıran UyumFest’26 OMÜ öğrencilerini kaynaştırdı

UyumFest’26 omü kampüsünde renkli bir karşılama sağladı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yeni akademik yıl başlangıcında düzenlenen UyumFest’26, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, özellikle üniversitenin 50. yılı çerçevesinde; yeni öğrencilerin kampüs hayatına uyum sağlaması, kulüplerle tanışması ve sosyal bağlarını güçlendirmesi amacıyla planlandı. OMÜ Yaşam Merkezi ve çevresinde kurulan alanlar gün boyu hareketli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Etkinlikler ve yarışmalar:

Programda öne çıkanlar arasında oryantiring, colour hunter olarak anılan fotoğraf avı, playstation 5 turnuvası ve kahoot yarışması yer aldı. Bunların yanı sıra DJ performansı, halk oyunları gösterileri ve canlı müzik dinletileri festivale katılanlara farklı zevklerde aktivite imkânı sundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmalar, hem rekabet hem de ekip çalışması yönünden katılımcılara fırsat tanıdı.

Öğrenci kulüpleri ve kampüs keşfi:

OMÜ Yaşam Merkezi çevresine kurulan kulüp stantları, öğrencilerin kulüp faaliyetleri hakkında doğrudan bilgi almasına ve ilgilendikleri topluluklarla yüz yüze iletişim kurmasına olanak verdi. Bu yapı, yeni gelenlerin akademik ve sosyal hayatı daha hızlı benimsemesine katkı sağladı. Etkinlik boyunca gözlemlenen yoğun ilgi, benzer uyum programlarının üniversite yaşamındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Sonuç olarak UyumFest’26, hem eğlence hem bilgilendirme boyutlarıyla OMÜ öğrencilerinin kampüse adaptasyon sürecini destekleyerek yeni akademik yıla canlı bir başlangıç yaptı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TARAFINDAN YENİ AKADEMİK YIL KAPSAMINDA DÜZENLENEN UYUMFEST’26...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TARAFINDAN YENİ AKADEMİK YIL KAPSAMINDA DÜZENLENEN UYUMFEST’26, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OMÜ YAŞAM MERKEZİ VE ÇEVRESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER GÜN BOYUNCA ÇEŞİTLİ YARIŞMA, MÜZİK VE SOSYAL ETKİNLİKLERLE KAMPÜS YAŞAMINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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