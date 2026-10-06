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Kampüslerde güvenlik bilinçlendirmesi: El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle öğrencilere bilgilendirme

Afyonkarahisar polisi, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında üniversite kampüslerinde stantlarla öğrencilere terör ve radikalleşme uyarıları yaptı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kampüslerde güvenlik bilinçlendirmesi: El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle öğrencilere bilgilendirme

Kampüslerde güvenlik bilinci artırılıyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine yönelik yürüttükleri bilgilendirme çalışmasını yoğunlaştırdı. 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde yapılan etkinliklerle gençlerin doğrudan bilgilendirilmesi hedeflendi.

stantlarla doğrudan iletişim:

Kentteki üniversite yerleşkelerinde fakülte ve yüksekokul binaları önünde kurulan stantlarda polis ekipleri öğrencilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Stantlar, kampüs içindeki yoğun bölgelere yerleştirilerek erişilebilirlik ve etkileşim ön planda tutuldu.

verilen bilgiler ve amaç:

Çalışmalarda öğrencilere terör örgütlerinin gençler üzerindeki faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri ve radikalleşme süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ekipler ayrıca bu tür örgütlerin gençlere yönelik faaliyetlerinin nasıl engelleneceği, karşılaşılan risklere karşı hangi davranışların sergilenmesi gerektiği ve farkındalık oluşturmanın önemi üzerinde durdu.

Polis kaynakları, projenin amacını gençleri olası tehlikelere karşı bilinçlendirmek ve güvenli bir kampüs ortamı sağlamak olarak açıkladı. Çalışmaların düzenli aralıklarla sürdürülerek öğrencilerle iletişimin güçlendirileceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK &quot;EL ELE GÜVENLİ...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK "EL ELE GÜVENLİ GELECEĞE" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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