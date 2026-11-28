Vodafone FreeZone kampüsler arası 5G espor turnuvasında final zamanı

Vodafone FreeZone ile FUT Esports işbirliğinde düzenlenen Vodafone FreeZone Kampüsler Arası 5G Espor Turnuvasında final heyecanı başladı. Turnuvaya toplam 63 şehirten, 145 kampüsten yaklaşık 2 bin başvuru alındı. Final etkinliği, 5 Aralık tarihinde ESA Esports Arenada 6 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Turnuva formatı ve oynanan dallar:

Etkinlikte Türkiye'de en çok oynanan mobil oyunlardan seçilen üç branş için eşzamanlı turnuvalar düzenleniyor: PUBG Mobile, Clash Royale ve EA FC Mobile. Organizasyon, kampüsler arası formatta 5G temasını taşıyan ilk turnuva olmasının yanı sıra üç ayrı mobil oyun dalında yürütülmesi ve geniş katılımla dikkat çekiyor.

5G deneyimi ve özel oyun modu:

Turnuvada Vodafone 5G deneyimini doğrudan oyuna taşıyan uygulamalar ön plana çıkıyor. PUBG Mobile için özel olarak tasarlanan bir mod sayesinde katılımcılar, oyunun haritası üzerinde Vodafone 5G’nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek kalite unsurlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Bu yaklaşım, espor müsabakalarında 5G teknolojisinin pratik etkisini göstermeyi amaçlıyor.

Ödüller ve katılımcı desteği

Turnuva, kampüs turnuvaları arasında en yüksek ödül havuzlarından birine sahip olarak duyuruldu. Kazananlara toplam değeri 2 milyon TL'yi aşan ödüller sunulacak. Ödül dağılımı şu şekilde planlandı: birinci takım üyelerine 100 bin TL ve akıllı telefon; ikinci takım üyelerine 50 bin TL ve akıllı saat; üçüncü takım üyelerine 25 bin TL ve kablosuz kulaklık; dördüncü, beşinci ve altıncı takımlara ise oyuncu ekipmanları verilecek. Ayrıca oyun içi hediyeler, kodlar ve çeşitli markalardan indirim ile hediye kuponları da dağıtılacak.

Kampüs iletişimi ve erişim çalışmaları:

Vodafone FreeZone, turnuvanın duyurulması ve katılımın artırılması için geniş bir kampüs ağıyla çalıştı. 89 kampüs elçisi aracılığıyla, Türkiye genelinde 81 farklı kampüste yürütülen iletişim faaliyetleri sayesinde etkinlik heyecanı 2,5 milyon gence ulaştı. Öğrenci grupları ve üniversitelerin espor kulüpleriyle kurulan iş birlikleri, başvuruların ve FreeZone avantajlarının kampüslerde duyurulmasını sağladı.

Fiziksel deneyim alanlarında gençlere Vodafone 5G teknolojisini deneme imkânı sunan aktiviteler düzenlendi; bu alanlar hem dijital hem de yüz yüze iletişim kanallarıyla desteklendi ve kampüs içi marka görünürlüğü artırıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 10 yıllık espor desteği, toplam 314 milyon TL yatırım ve FUT Esports işbirliğinin devamına vurgu yaparak turnuvanın gençlere 5G deneyimini sunma hedefini belirtti. Şahin, turnuvaya başvuran tüm katılımcılara başarılar diledi.

OYUN VE ESPORDAKİ GELİŞİMİN ÖNDE GELEN DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLAN VODAFONE FREEZONE'UN FUT ESPORTS İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLEDİĞİ VODAFONE FREEZONE KAMPÜSLER ARASI 5G ESPOR TURNUVASI'NA 63 ŞEHİRDEKİ 145 KAMPÜSTEN YAKLAŞIK 2 BİN BAŞVURU ALINDI.