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Kampüste iki gün süren coşku: yolum Erciyes temasıyla etkinlik başladı

Erciyes Üniversitesi'nin 'Evim Kampüs' etkinliği 'Yolum Erciyes' temasıyla açıldı; mehter konseri, TEKNOFEST dereceleri ve etli pilav ikramı vardı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kampüste iki gün süren coşku: yolum Erciyes temasıyla etkinlik başladı

Kampüste iki gün süren coşku: yolum Erciyes temasıyla etkinlik başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 'Evim Kampüs' etkinlikleri bu yıl 'Yolum Erciyes' temasıyla Marianne Molu Amfi'de başladı. Öğrenci kulüplerinin tanıtım yapması ve aktif kulüp çalışmalarının görünür kılınması amaçlanan organizasyona akademik kadro ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış töreni ve protokol katılımı:

Açılışa Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, genel sekreter yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün eğitim-öğretim çıtasını sürekli yükselttiğini vurguladı ve 'Erciyes Üniversitesi sizin evinizdir arkadaşlar. Her daim sizlerle beraber olmak, sizlerin varsa sıkıntılarını gidermek bizim görevlerimiz arasındadır' sözleriyle öğrencilere destek mesajı verdi. Altun, sosyalleşmenin eğitim sürecinin ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çekti.

Kulüp faaliyetleri ve program içeriği:

Etkinlik kapsamında öğrenci kulüpleri stantlar açtı, sahne performansları sergilendi ve ödüllü spor etkinlikleri düzenlendi. Organizasyonda ayrıca kulüplerin TEKNOFEST başarıları da öne çıkarıldı; TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren takımlara Rektör Altun tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi ve üniversitenin bu alanda kurumsal bir kimlik kazandığına değinildi.

Katılımcılara geleneksel etli pilav ikramı yapıldı. Program, iki gün sürecek etkinlikler takvimiyle devam edecek; öğrenci kulüplerinin stant etkinlikleri, yarışmalar ve performanslar boyunca kampüste canlı bir atmosfer oluşturması hedefleniyor.

Rektör Altun, stantları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik, öğrenci kulüplerinin görünürlüğünü artırmak ve öğrencilerin sosyal deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla planlanan etkinlik serisinin merkezi bir ayağı olarak dikkat çekti.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN KATILIMLARI İLE DÜZENLENEN ‘EVİM...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN KATILIMLARI İLE DÜZENLENEN ‘EVİM KAMPÜS’ ETKİNLİKLERİ ‘YOLUM ERCİYES’ TEMASI İLE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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