Kampüste ilgi çeşitliliği: 187 topluluk öğrencilere kapılarını açtı

etkinlik ve katılım:

Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, 5 Ekim'de başladı ve 8 Ekim'e kadar üniversite etkinlik alanında devam ediyor. Etkinlik, öğrencilerin ilgi duydukları alanlardaki toplulukları doğrudan tanımasına ve yeni dönemde üye olmalarına olanak sağlıyor.

topluluk çeşitliliği ve stantlar:

Organizasyonda toplam 187 öğrenci topluluğunun stant açması dikkat çekti. Havacılıktan girişimciliğe, tiyatrodan fotoğrafçılığa; medyadan çevre ve sosyal sorumluluk çalışmalarına dek farklı disiplinlerde faaliyet gösteren topluluklar, projelerini, düzenledikleri etkinlikleri ve yeni akademik dönemdeki planlamalarını öğrencilerle paylaşıyor. Stantlarda düzenlenen küçük etkinlikler, oyunlar ve sunumlar katılımcıların ilgisini çekiyor; organizasyonda çeşitli ikramlar da yer aldı.

yönetim ve öğrencilerin görüşleri:

Etkinlik alanını ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ile Prof. Dr. Ömer Küçük, toplulukların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Atalan etkinlikte yaptığı açıklamada: "Üniversitemizde 187 tane topluluğumuz var. Bu toplulukların hem sosyal sorumluluk projeleri hem toplumsal sorumluluk projeleri vardır. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığımız ÜNİDES projemiz vardır. Türkiye’de bu hususta en iyi sıralamalara girdik. Bu anlamda Kastamonu ili ile entegreli olarak çalıştığımız kurumlar bulunuyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışmalar yürütüyoruz. Bunlarda da başarıya ulaşıyoruz. Daha iyi çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Topluluk temsilcileri ve öğrenciler de etkinlikten memnuniyetini dile getirdi. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Mücahit Demir kulüplerinin hedeflerini anlatarak: "3 yıl önce kurmuş olduğumuz Kastamonu Teknokent Öğrenci Topluluğu ile milli teknoloji hamlesi kapsamında üniversitemizde projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Sanayi ve üniversitesi işbirliği içerisinde gerçekleşen Teknokent etkinlikleri hakkında öğrencileri bilgilendirebilmek, öğrencileri Teknokent sistemine dahil edebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugünde 5-8 Ekim tarihleri arasında üniversitemiz kapsamında gerçekleşen olacak kulüp tanıtım günlerinde yerimizi aldık ve kulübümüzü öğrenci arkadaşlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlikten fırsat bulan öğrencilerden Eylül Kamal ise deneyimini şöyle aktardı: "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günlerine geldik bugün. Etrafta ilgilendiğimiz topluluklar var ise onları inceliyoruz katılabilmek için. Dünde tanıtım günlerine geldik ve birkaç kulübe üye olduk. Bugünde toplulukların tanıtımlarına bakıyoruz. AFAD’a üye oldum, Yeşilay Derneğine üye oldum. Güzel Sanatlar ile ilgili bir topluluk vardı, ona üye oldum. Şu anda bunlara katıldım. Ortam burada çok güzel. Yemek yedik, yemekleri güzeldi. Eğleniyoruz. Araştırma yapıyoruz biraz daha. Oyunlar var stantlarda, oyun oynuyoruz. Birkaç oyun oynadık ve onları da kazandık".

Üniversite yönetimi ve topluluklar, etkinliğin öğrencilerin sosyal ve akademik hayata entegrasyonunu güçlendiren bir platform olmaya devam edeceğini belirtiyor. Yeni üyeliklerle toplulukların kış dönemi faaliyetlerine hız kazandırması ve projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ KATILIMIYLA DÜZENLENEN "ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TANITIM GÜNLERİ" DEVAM EDİYOR.