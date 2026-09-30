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Kampüste kolay erişim: öğrenciler AYKART için stantlara akın etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla birlikte üniversite kampüslerinde kurduğu AYKART stantlarıyla öğrencilerin ulaşım başvurularını hızlandırdı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kampüste kolay erişim: öğrenciler AYKART için stantlara akın etti

Kampüste erişim kolaylaştı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite kampüslerinde AYKART başvurularında yoğunluk gözlemlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu talebi karşılamak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin Merkez ve İsabeyli kampüslerinde stantlar kurdu; öğrenciler kampüsten ayrılmadan işlemlerini tamamlayabiliyor.

Kampüslerde kurulan stantlar:

Kurulan stantlarda öğrencilerin başvuru süreçleri hızlı ve pratik şekilde gerçekleştiriliyor. Stant uygulaması, özellikle Aydın’a eğitim için gelen öğrenciler arasında tercih edilirken, işlemler belediyenin belirlediği başvuru noktalarına gitme zorunluluğunu azaltıyor. AYKART başvurularının kampüs içinden yapılabilmesi, işlem süresini kısaltıp yoğunluğu dağıtıyor.

Başvuru noktaları ve dijital hizmetler:

Öğrenciler ayrıca kent genelindeki başvuru noktalarından da başvuru yapabiliyor. İl içindeki başvuru adresleri arasında Efeler’de Hasanefendi Mahallesi, Didim’de Yeni Mahalle, Kuşadası’nda Türkmen Mahallesi, Nazilli’de Yeni Mahalle, Söke’de Konak Mahallesi ve Karacasu’da Yaylalı Mahallesi yer alıyor. Belediye, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca kent içi ulaşımı indirimli kullanabilmeleri için hem kampüs stantları hem de bu ilçelerdeki başvuru noktalarıyla erişimi artırıyor.

Başvuruların yanı sıra AYKART ile ilgili işlemler de dijital olarak destekleniyor. Bakiye yükleme, hat hareket saatleri ve araç takibi gibi tüm işlemler telefon uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca indirimli öğrenci kartlarından üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri de faydalanabiliyor.

Belediyenin kampüs içi stant uygulaması, öğrenci yoğunluğunu yönetmeyi ve ulaşım kartı işlemlerini daha erişilebilir kılmayı hedefliyor; bu sayede öğrenciler eğitim yılına ulaşım düzenlemelerini tamamlayarak başlıyor.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYKART BAŞVURULARINDA...

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYKART BAŞVURULARINDA YOĞUNLUK YAŞANIRKEN, KAMPÜSLERDE KURULAN STANTLAR İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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