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Kampüste mini vetler: küçük hayvanseverler BAÜN'de can dostlarla tanıştı

Veteriner Fakültesi'ndeki etkinlikte ortaokul öğrencileri muayene uygulamaları, atölye ve oyunlarla hayvan sevgisi ve korunması konusunda bilgilendirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kampüste mini vetler: küçük hayvanseverler BAÜN'de can dostlarla tanıştı

BAÜN'de can dostlarla buluşma

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında küçük hayvanseverleri ve can dostlarını bir araya getirdi. BAÜN Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilim İletişimi Ofisi, Veteriner Fakültesi ve BAÜN Hayvanları ve Doğayı Koruma Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen program; bilgilendirme, uygulama ve eğlenceli etkinlikleri aynı çatı altında topladı.

katılımcılar ve açılış konuşmaları:

Etkinliğe Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan, Hayvanları ve Doğayı Koruma Topluluğu akademik danışmanı ve Veteriner Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Göksen Ayalp, akademisyen Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğretmenleri Yasemin Kıvanç ve Selin Çetin ile Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü öğrencileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ziya İlhan, etkinliğin amaçlarından ve öğrencilere yönelik kazanımlarından söz etti.

uygulamalı eğitim ve sağlık kontrolleri:

Programda Veteriner Fakültesi öğrencisi Süleyman Bozkurt tarafından hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik alanında bilgilendirici bir sunum yapıldı. Ardından Prof. Dr. Göksen Ayalp liderliğinde etkinliğe getirilen hayvanların genel sağlık ve kontrol muayeneleri gerçekleştirildi. Muayene sürecine öğrenciler de eşlik etti; muayenelerde kullanılan alet ve cihazlar tanıtılarak veteriner hekimlerin çalışma alanlarına dair uygulamalı bilgi verildi.

etkinlikler, atölyeler ve farkındalık çalışmaları:

Öğrencilerin ilgi ve katılımını artırmak amacıyla düzenlenen soru-cevap oturumları ve "Ben Kimim?" oyunu ile hayvan bilgileri pekiştirildi. Katılımcılar kısa bir anket doldurdu ve "Hayvan Dostu Sınıf" temalı çizim ile boyama atölyesinde duygularını ve doğa farkındalıklarını sanat yoluyla ifade ettiler. Etkinlik, hayvan sevgisini güçlendirmeye ve korunma bilincini artırmaya odaklandı.

Programın sonunda öğrencilere katılım belgeleri ve rozetler takdim edildi; getirdikleri can dostlar için ise mama hediyesi verildi. Etkinlik, hem genç katılımcılara veterinerlik mesleğini tanıtma hem de hayvan hakları ve koruma bilincini yaygınlaştırma amacıyla planlanan bilim iletişimi çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

KÜÇÜK HAYVANSEVERLER BAÜN&#039; DE &#039;CAN DOSTLARI&#039; İLE BULUŞTU

KÜÇÜK HAYVANSEVERLER BAÜN' DE 'CAN DOSTLARI' İLE BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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