Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenciler kadına yönelik şiddete dikkati morla çekti

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, 25 Kasım kapsamında kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarıyla mücadeleye dikkat çekmek için kampüs içinde bir yürüyüş düzenledi. Etkinlikte öğrenciler mor kıyafetler giyip balonlarla alanda yer alırken, el pankartlarında toplumsal mesajlar paylaşıldı.

yürüyüş ve görsel mesajlar:

Öğrenciler ellerinde 'kadına uzanan eller, insanlığa uzanmış bir tehdittir', 'kadınlar size Allah'ın emanetidir' ve 'kadına şiddetin bahanesi, haklısı ve affı yoktur' gibi ifadelerin yer aldığı pankartlarla yürüdü. Yürüyüş kampüs içi güzergâhı takip ederek Kastamonu Merkezi Kütüphane önünde sona erdi. Etkinliğe katılım yoğun oldu; organizasyona 600'den fazla öğrenci katıldı ve yürüyüşün ardından çorba ile çay ikramı yapıldı.

katılımcıların söylemleri ve amaç:

Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahika Şimşek Çetinkaya, yürüyüşe katılımın beklenenden fazla olduğunu belirterek, 'Kadına yönelik şiddet biliyorsunuz ki hem bir insan hakkı ihlali hem de toplumsal bir sorun. Biz, bu soruna dikkat çekebilmek için daha öncesinde sempozyum, panel gibi programlar düzenliyorduk. Ancak bugün bunun dışına çıkarak daha dikkat çekici, gençleri işin içerisine katarak bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu farkındalık yürüyüşüne de katılım oldukça beklediğimizden daha fazlaydı. Bu nedenle de amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddete dair eğitimlerimiz farkındalıkla ilgili uygulamalarımız devam edecek. Bu işi öğrenciyi, üniversiteyi ve halkı birleştirerek yapmayı planlıyoruz' dedi.

Katılımcı öğrenciler de amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Necla Nisa Okut, 'Bugün hocalarımız sayesinde başlatmış olduğumuz bu farkındalık yürüyüşüyle beraber bir nebze de olsa bir farkındalık oluşturmak istedik. Herkese bu katılımdan dolayı teşekkür ederim. İnsanlara bir nebze de olsa bir ses duyurmak istedik. Umarım mesajımız bir yerlere ulaşmıştır' diye konuştu. Türkmenistan uyruklu bir öğrenci ise yürüyüşe katılma nedenini, 'Şiddete karşı yürümek benim için de mutluluk verici, kadınları korumak, farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüş yapıldı. O yüzden katıldım. Kadınların güçlü olduğunu birbirine dayanarak güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü güç birlikten gelir. Hep birlikte kadına şiddete dur diyeceğiz' sözleriyle anlattı.

Etkinlik, öğrencilerin ve akademik kadronun bir araya gelerek kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda ortak ses yükselttiği bir farkındalık girişimi olarak kayda geçti.

KASTAMONU’DA ÖĞRENCİLER, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ VE ÇOCUK İSTİSMARINI PROTESTO ETMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.