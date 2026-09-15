Kampüste Ordumkart başvuru ve vize noktası öğrencilere kolaylık sağlıyor

Kampüste ulaşım işlemleri öğrenciler için hızlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Ordu Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Morfoloji Binası'nda öğrencilere dönük bir hizmet noktası oluşturdu. Yeni Kart Başvurusu ve Vize Yenileme Bürosu sayesinde, üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar kampüs dışına çıkmadan toplu ulaşım kartı işlemlerini tamamlayabiliyor.

Hizmetin kapsamı:

Stand, öğrencilerin yeni ORDUMKART başvurusu ve vize yenileme işlemlerini karşılıyor. Uygulama, özellikle Türkiye'nin farklı illerinden Ordu Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin ulaşım süreçlerini kolaylaştırmak ve kentteki başvuru noktalarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla hayata geçirildi.

Başvuru koşulları ve süre:

İşlemler, Morfoloji Binası'nda kurulan stantta 09.00-16.00 saatleri arasında yürütülüyor ve hizmet 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. ORDUMKART başvurusu sırasında öğrencilere 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte kart ücreti talep ediliyor.

Kampüs içinde sunulan bu noktadan yararlanan öğrenciler, uygulamanın kendileri için kolaylık sağladığını belirtiyor. Belediye yetkilileri, stant ile hem öğrencilerin günlük yaşamının kolaylaştırılmasını hem de şehir içindeki başvuru yoğunluğunun dengelenmesini hedeflediklerini aktardı.

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN ORDU ÜNİVERSİTESİ’Nİ TERCİH EDEREK ŞEHRE GELEN ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK VE KART BAŞVURU NOKTALARINDAKİ YOĞUNLUĞU AZALTMAK AMACIYLA KURULAN BAŞVURU NOKTASI, 30 EYLÜL TARİHİNE KADAR HİZMET VERECEK.