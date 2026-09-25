Kampüste yaban hayatına 200 sülün kazandırıldı

omü'de sülün salım etkinliği:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde düzenlenen etkinlik kapsamında 200 sülün doğaya salındı. Uygulamanın amacı, doğanın korunmasına katkı sunmak, yaban hayatı popülasyonlarını desteklemek ve bölgesel biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktı.

katılımcılar ve iş birliği:

Etkinliğe OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile Cemre Öğrenci Topluluğu üyeleri katıldı. Katılımcı kurum ve öğrenci grubunun bir araya gelmesi, saha çalışmasının koordinasyonunu ve yerel paydaşlarla iş birliğini güçlendirdi.

amaç, etki ve farkındalık:

Sülünlerin doğal alanlara bırakılması, yerel ekosistem içindeki tür çeşitliliğini ve türler arasındaki etkileşimleri desteklemeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Yapılan çalışma, doğal alanların farklı canlı türlerini barındıran bir ekosistem bütünü olduğunu gösterirken, aynı zamanda yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına da katkı sundu.

OMÜ'de gerçekleştirilen bu tür uygulamaların, kamu kurumları ve öğrenci topluluklarının katılımıyla yürütülmesinin sürdürülebilir koruma çabalarına önemli destek sağladığı vurgulandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE (OMÜ), DOĞANIN KORUNMASI, YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 200 SÜLÜN DOĞAYA SALINDI.