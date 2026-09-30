Kamu denetiminde adalet talebi: devletin denetçileri için hak ve itibar çağrısı

Platform, kamu denetiminin önemini vurguladı:

Kamu Denetim Dernekleri Platformu sözcüsü Talha Demirtaş, düzenledikleri basın toplantısında Türkiye’de kamu yönetiminin etkinliği ve kamu kaynaklarının korunmasında denetimin rolünü öne çıkardı. Demirtaş, kamu denetiminin devlet yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, Osmanlı dönemindeki teftiş uygulamalarından Cumhuriyet dönemi denetim geleneğine uzanan köklü bir geçmişe işaret etti.

Demirtaş, denetçilerin yalnızca usulsüzlük arayan kişiler olmadığını; kamu zararını önleyen, idareye rehberlik eden ve kamu hizmetlerinin etkinliğine katkı sağlayan bir hizmet yürüttüklerini söyledi. Bu bağlamda denetim mesleğinin niteliğinin devletin yönetim kapasitesi ve vatandaşın devlete duyduğu güvenle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Platformun talepleri:

Demirtaş, kamu denetim mesleği mensuplarının karşılaştığı özlük hakkı sorunlarına dikkat çekerek, mevcut haklarla mesleğin taşıdığı sorumluluk arasında giderek büyüyen bir dengesizlik olduğunu söyledi. "Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir" ifadelerini kullanan Demirtaş, müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin görev, sorumluluk, risk ve çalışma şartları dikkate alınarak adil bir özlük sistemi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Platformun talepleri arasında meslekler arasındaki hakkaniyetsiz farklılıkların giderilmesi, denetim mesleklerinin statü ve kariyer yapısının güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının meslekte kalmasının sağlanması ve mesleki itibarın yeniden güçlendirilmesi yer aldı. Demirtaş, devletin kendi adına denetim yapanların emeğine ve fedakârlığına sahip çıkmasını beklediklerini belirtti.

Mesleğin karşılaştığı somut sorunlar:

Demirtaş, denetim mensuplarının ülkenin dört bir yanında, sıklıkla ailelerinden ve ikametgahlarından uzak görev yaptığını; yoğun çalışma temposu ve önemli hukuki-idari sorumluluklar üstlendiklerini aktardı. Bu koşulların çalışma barışı ve hakkaniyet açısından yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

İş Müfettişleri Derneği Başkanı Şamil Murat Keçeci de konuşmasında, özlük haklarındaki yetersizlik nedeniyle müfettişlik mesleğine ilginin giderek azaldığını vurguladı.

Platformu oluşturan dernekler:

Kamu Denetim Dernekleri Platformu çatısı altında buluşan 18 dernek şunlardır: Adalet Kontrolörleri Derneği, AFAD Denetçileri Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği, Dernekler Denetçileri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği, Hazine Kontrolörleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği, Milli Eğitim Müfettişleri ve Merkez Örgütü Yöneticileri Derneği, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Sanayi ve Teknoloji Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, TRT Müfettişleri Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Vergi Müfettişleri Derneği.

Demirtaş, sonuç olarak kamu denetim mensuplarının tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla görevlerine devam edeceklerini, ancak devletin de denetçilerin emeğine sahip çıkması gerektiğini belirtti. Güçlü bir denetim sistemi olmadan güçlü bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir.

Kamu Denetim Dernekleri Platformu Sözcüsü Demirtaş: "Kamu denetimi, devlet yönetiminin vazgeçilmez unsurudur"