kamu grevi günlük hizmetlerde geniş aksamalara neden oldu

Genel grev ülke genelinde kamu hizmetlerini vurdu:

Belçika'da kamu çalışanlarının katıldığı genel grev, ulaşım başta olmak üzere eğitim, posta, havaalanları ve kamu yayıncılığında hissedilen geniş çaplı aksamalara neden oldu. Grev çağrısını yapan sendikalardan en öne çıkanı, kamu çalışanlarını kapsayan kolu ile bilinen CGSP oldu. Sendika, memur statüsünün daraltılmasına, maaşların enflasyona göre tam güncellenmemesine, emeklilik haklarının geriletilmesine ve çalışma şartlarının kötüleştirilmesine karşı çıktığını belirtti.

Grevin nedeni ve sendikanın talepleri:

CGSP ve destek veren sendikalar, taleplerini kamu politikaları ve bütçe kararlarına ilişkin somut kaygular üzerine kuruyor. Özellikle ücret düzenlemelerinin enflasyonu karşılamaması ve kamu çalışanlarının haklarındaki gerileme grevin temel gerekçelerini oluşturuyor. Sendikalar, bu konuların müzakere edilmemesi halinde benzer eylemlerin devam edeceğini ifade etti.

Ulaşım ve havaalanlarında yaşanan aksamalar:

Grev en çok ulaşım sektöründe etkisini gösterdi. Valon bölgesinin toplu taşıma işletmesi LETEC, tüm hatlarda belirsiz ve kapsamlı aksamalar olacağını duyurdu; hizmet veren hatların çoğunun yalnızca köyleri büyük şehirlere bağlayan sınırlı seferler sunduğu bildirildi. Flaman bölgesinde De Lijn yalnızca kısmi alternatif hizmet sağlayacağını, başkent Brüksel'de ise Stib hat ve seferlerin ciddi şekilde etkileneceğini açıkladı.

Demiryollarında ise grev uygulaması nedeniyle, yerel saatle 22.00'ye kadar büyük oranda sefer iptalleri görüldü; yalnızca Paris-Londra gibi hızlı trenlerin sınırlı hizmet verdiği aktarıldı. Havaalanlarında da aksaklıklar söz konusu: Charleroi Havalimanı uçuşların planlandığı gibi yapılacağını bildirdi fakat terminale erişimin sendika barikatları nedeniyle uzayabileceği uyarısı yapıldı. Brüksel Havalimanı için henüz net bir açıklama yok.

Kamu yayıncılığı, eğitim ve posta hizmetlerindeki etkiler:

Kamu yayıncılığı kuruluşları da grevin etkisi altına girdi. Frankofon kamu yayını RTBF, sendikaların ortak çağrısı üzerine bazı program ve yayın akışlarında değişiklik yapacağını duyurdu. Flamanca yayın yapan VRT ise yalnızca sınırlı sayıda haber programını küçük kadrolarla yayınlayacağını, gün boyu grevin nedenlerine dair mesaj ve görseller yayımlanacağını bildirdi. VRT'nin bütçesinde hükümet tarafından yapılan 10 milyon euro tutarındaki kısıntı, grevin başlıca gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Eğitim alanında, geçen dönemde başlayan grev dalgaları ve son haftalardaki öğrenci protestolarının ardından bugün de birçok okulda iş bırakma eylemleri beklendi; bu durum aileler ve eğitim takvimleri üzerinde yeni aksamalar yaratıyor. Posta hizmetlerinde Bpost bölgeler arası farklılık olacağını açıkladı; Flaman bölgesinde dağıtımın yaklaşık %95 seviyesinde sürdüğü, Valon bölgesinde ise bu oranın %70'e düşebileceği belirtildi. Brüksel'de çöp toplama hizmetleri ciddi aksadı; belediyeler normale dönmenin birkaç gün sürebileceğini ifade etti.

Grev, özel sektörü de dolaylı biçimde etkiliyor. Ulaşım aksamaları çalışanların iş yerlerine ulaşımını zorlaştırırken, çocuk bakım hizmetlerindeki kesintiler bazı çalışanların işe gitmesini engelliyor. Sonuç olarak hem kamu hem özel sektörde günlük hayatın akışında belirgin gecikmeler ve hizmet aksamaları yaşanıyor.

Belçika’da kamu çalışanlarının düzenlediği genel grev, ulaşım başta olmak üzere eğitim, posta, havaalanları ve kamu yayıncılığı hizmetlerinde aksamalara yol açarken, ülke genelinde toplu taşıma ve tren seferleri büyük ölçüde etkilendi.