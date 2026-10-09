Kamu kaynaklarının hesabı: Kapıkule açılışında Erdoğan’dan muhalefete sert uyarı

kapıkule-halkalı hattının açılışında verilen mesaj:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapıkule - Halkalı Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılış töreninde yaptığı konuşmada hem altyapı yatırımlarının ülke gündemindeki yerini hem de muhalefete yönelik sert eleştirilerini öne çıkardı. Erdoğan, Kırklareli’nde toplananlara seslenirken yatırımların Trakya ve Türkiye ekonomisine katkılarını anlattı ve proje için emeği geçen kurumlarla şahısları tebrik etti.

hatın teknik özellikleri ve beklenen etkileri:

Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın toplam 229 kilometrelik uzunluğa sahip olduğunu belirterek projenin 3 etaplı olduğunu ve 153 kilometre ile Çerkezköy-Kapıkule kesiminin en uzun bölüm olduğunu hatırlattı. Hattın tasarım ve işletme hızı saatte 200 kilometre olacak; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli şekilde inşa edildi.

Hat üzerinde 31 köprü, 8 aç-kapa tünel (toplam 2 bin 520 metre), 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Erdoğan, projenin devreye girmesiyle yolcu seyahat süresinin Halkalı–Kapıkule arasında 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya ineceğini söyledi.

Demiryolu hattının kapasitesinin yaklaşık 4 katına çıkacağı, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükseleceği beklentileri aktarıldı. Erdoğan, bu kazanımların ulaşım hızını artıracağı, lojistiği güçlendireceği, üretim, ihracat, istihdam, ticaret ve turizmi olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Kapıkule gar sahasındaki düzenlemelerle yol sayısının 23’ten 42’ye, toplam hat uzunluğunun ise 15 bin 675 metreden 51 bin metreye çıkarılacağı; Babaeski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran’da yeni istasyon binaları inşa edileceği, Kapıkule ve Edirne garlarının yeniden yapılacağı, Çerkezköy’de ise yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesinin projede yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Erdoğan, hattın yalnızca Trakya’yı değil Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa bağlantısını da güçlendirerek 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Koridoru’nun Türkiye’den geçen 2.094 kilometrelik bölümünün kritik parçası olduğunu söyledi.

muhalefete yönelik eleştiriler ve hesap çağrısı:

Törende muhalefete yönelik sert ifadeler de kullanan Erdoğan, rakiplerini "dezenformasyon peşinde" olmakla suçladı ve somut proje sunmadıklarını iddia etti. Konuşmasında, "Muhalefet para kulelerinin hesabını versin, milletin parasına el uzatan karşısında bizi bulur" sözlerine yer verdi ve eski kumpas iddialarına işaret ederek elinde 32 saatlik kayıt bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Baklava kutularının hesabını vereceksiniz" diyerek yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını gündemde tuttu.

Erdoğan, ilkesiz siyasete prim vermeyeceklerini belirterek, "Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur" ifadelerini kullandı. Hukukun, emniyetin ve maliyenin kurumlarıyla hareket edeceklerini, suç işleyenin yargı tarafından takip edildiğini ve adaletin işletileceğini vurguladı. Öte yandan ekran tetikçiliği ve yargısız infaz girişimlerine de izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasında ülkenin ulaştırma yatırımlarına ilişkin 24 yıllık karnesini de paylaşan Erdoğan, iktidarları döneminde ulaştırma yatırımlarının bugünkü değerinin 355 milyar dolar olduğunu, demiryollarının payının yaklaşık 80 milyar dolar olduğunu, demiryolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığını belirtti. Elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Erdoğan, sözlerini halka güven çağrısıyla tamamladı: "Milletim müsterih olsun. Bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun" diyerek hem yatırımların süreceğini hem de hesap sorma taleplerinin takip edileceğini ifade etti. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin bölge ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "MUHALEFET PARA KULELERİNİN HESABINI VERSİN, MİLLETİN PARASINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR" DEDİ.