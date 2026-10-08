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Kamu kurumları filede kozlarını paylaşıyor: Erzincan'da voleybol il birinciliği başladı

Erzincan'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları voleybol il birinciliğinde kamu kurumları dayanışma ve sportif rekabet içinde derece için mücadele ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kamu kurumları filede kozlarını paylaşıyor: Erzincan'da voleybol il birinciliği başladı

erzincan'da turnuva programı hayata geçirildi

Erzincan’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları başladı. Organizasyonda özellikle kamu kurumlarının takımları sahaya çıkarak birbirleriyle kıyasıya yarışıyor.

yarışmanın hedefleri ve kapsamı:

Etkinlik, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve çalışanları spora teşvik etmek amacıyla planlandı. Müsabakalar, kurum temsilcilerinin hem sportif performans sergilemesine hem de sosyal ilişkilerini geliştirmesine olanak sağlıyor.

saha içi rekabet ve motivasyon:

Turnuvada yer alan takımlar, dereceye girebilmek için mücadele ediyor ve her maç kurum içi motivasyonu artırmayı hedefliyor. Organizasyon, katılımcılara hem fiziksel aktivite hem de ekip ruhunu pekiştirme fırsatı sunuyor.

Genel çerçevede etkinlik, kamu kurumlarının günlük iş temposundan koparak spor yoluyla bir araya gelmesini sağlayan bir platform işlevi görüyor. Müsabakalar boyunca fair-play ve birlikte çalışma vurgulanıyor.

ERZİNCAN’DA KAMU SPOR OYUNLARI VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ BAŞLADI

ERZİNCAN’DA KAMU SPOR OYUNLARI VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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