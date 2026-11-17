Kamu kurumları voleybolunda emniyet zirveye çıktı

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, kaymakamlık himayesinde düzenlenen Birlik Kupası 2026 Voleybol Turnuvasına kamu kurumlarının oluşturduğu takımlar katıldı. Turnuva boyunca çekişmeli karşılaşmaların ardından finalde iki ekip birbirine üstünlük sağlamak için mücadele etti.

final maç ve sonuçlar:

Final müsabakasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eğitim Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşma setlerde 3-1 sonuçlandı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü rakibini mağlup ederek turnuvayı birinci tamamladı.

ödül töreni ve tebrikler:

Müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, şampiyon olan İlçe Emniyet Müdürlüğü takımına kupasını verdi. Turnuvada ikinciliği elde eden Eğitim Spor takımına kupa ve madalyalar, üçüncü sırada yer alan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu sporcularına ise madalyaları takdim edildi.

Kaymakam Hülür, dereceye giren takımları kutlayarak organizasyona katılan ve mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti. Etkinlik, kamu kurumları arasındaki iş birliğini ve sporun birlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan bir organizasyon olarak öne çıktı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KAMU KURUMLARI ARASINDA DÜZENLENEN "BİRLİK KUPASI 2026 VOLEYBOL TURNUVASI"NDA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ŞAMPİYON OLDU.