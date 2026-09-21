Kamu kurumlarını hedef alan gayrimenkul vurgunu: bin 70 yabancıya sahte vatandaşlık

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları esas alındı. Elde edilen bilgiler üzerine başlatılan incelemede, gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı satışların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

İncelemede Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları, bilirkişi raporları ve MASAK analizleri ile diğer bilgi ve belgeler ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Bu belgeler ışığında, vatandaşlık için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı; alım-satım işlemlerinin ise aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak yanıltıcı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekspertiz ve usulsüz bedel tespitleri:

Bilirkişi raporları ve ekspertiz incelemeleri, bazı gayrimenkullere ilişkin olarak gerçeğe aykırı yüksek bedellerin gösterildiğini ortaya koydu. Bu şekilde düzenlenen belgelerle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine aykırı işlemler tesis edilerek, yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.

Örgüt yapısı ve usulsüz menfaat:

Soruşturma kapsamında yapılan mali analizler ve MASAK verileriyle suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ve eylem yöntemi belirlendi; paravan şirketler tespit edildi. Yapılan tespitlere göre, usulsüz işlemler neticesinde bin 70 yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığı kazanmış; bu işlemlerin toplam tutarının 72 milyon 250 bin dolar olduğu kaydedildi. Usulsüz kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik idari süreç başlatıldı.

13 ilde eş zamanlı operasyon:

Soruşturma çerçevesinde haklarında işlem başlatılan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma", "Göçmen Kaçakçılığı", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Belgede Sahtecilik" suçlarından adli süreç başlatıldı. İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 88 şüpheliden 72'si yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda şüphelilere ait 78 ikamet adresi ve şirkette arama yapıldı; dijital materyallere el kondu. Ayrıca 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu. 30 anonim şirkete kayyum atandı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve elde edilen deliller doğrultusunda ilave adımların atılmaya devam edileceği bildirildi.

Aldatıcı gayrimenkul satışlarıyla bin 70 yabancıya vatandaşlık: 72 şüpheli gözaltında