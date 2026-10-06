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Kamu kurumlarının spor buluşması Kayseri'de başladı

4. Kamu Spor Oyunları Kayseri etabında başladı; Ömer Halis Demir ve Talas salonlarında voleybol ile futsal müsabakalarında centilmence mücadeleler izlendi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kamu kurumlarının spor buluşması Kayseri'de başladı

4. Kamu Spor Oyunları kayseri etabında:

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelleri sporun birleştirici gücüyle buluşturan 4. Kamu Spor Oyunları, Kayseri'de voleybol ve futsal müsabakalarıyla başladı. İlk karşılaşmalar Ömer Halis Demir Spor Salonu ve Talas Spor Salonu'nda yapıldı; takımlar centilmence mücadeleleri ve yüksek rekabetleriyle organizasyona renk kattı.

saha performansı ve rekabet:

Maçlarda gözlenen tempo ve disiplin, turnuvanın seviyesini ortaya koydu. Takımların sergilediği oyun anlayışı ve centilmenlik, katılımcılar arasında olumlu bir atmosfer oluşturdu ve müsabakaların çekişmeli geçmesine olanak sağladı.

kurumsal dayanışma ve yetkili açıklamaları:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müsabakaları takip ederek sporcular ve takım sorumlularıyla bir araya geldi. Kabakcı, organizasyonun kurumlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek tüm takımlara başarılar diledi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELLERİ SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BULUŞTURAN 4....

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELLERİ SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BULUŞTURAN 4. KAMU SPOR OYUNLARI, KAYSERİ’DE VOLEYBOL VE FUTSAL MÜSABAKALARIYLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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