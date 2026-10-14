Kamu spor oyunlarında dayanışma kazandı: jandarma ve emniyet karması zirvede

Kamu Spor Oyunları voleybol finali sonuçları

Karabük’te düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen voleybol turnuvasında şampiyonluk kupası, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü karma takımının oldu.

final maçı ve sıralama:

Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasında Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı ile Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü karma takımı karşılaştı. Mücadeleyi kazanan Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü karma takımı turnuvayı birinci sırada tamamladı. Turnuvada ikinci olan ekip Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üçüncülüğü Karabük Üniversitesi, dördüncülüğü ise İl Sağlık Müdürlüğü elde etti.

ödül töreni:

Final maçının ardından düzenlenen törende şampiyon takıma kupası, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve şube müdürleri tarafından verildi. Etkinlik, kamu çalışanları arasında dayanışmayı artırmak ve spor alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen oyunların amaçlarına uygun şekilde tamamlandı.

KARABÜK’TE DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI VOLEYBOL TURNUVASINDA JANDARMA KOMUTANLIĞI VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARMA TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.