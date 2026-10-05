Kamu spor oyunlarında masa tenisi heyecanı sona erdi

müsabakalar sona erdi:
Eskişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi müsabakaları sona erdi.
erkekler ve kadınlarda sonuçlar:
Erkekler kategorisinde İl Sağlık Müdürlüğü birinci oldu. İkinciliği Anadolu Üniversitesi (A) takımı elde ederken, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Eski Genel Müdürlüğü ise dördüncü sıraya yerleşti.
dereceler ve bölge temsilciliği:
Kadınlar kategorisinde şampiyonluğu Anadolu Üniversitesi kazandı. Eskişehir Valiliği ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımların bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil edeceği bildirildi.
ESKİŞEHİR'DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDAKİ MASA TENİSİ MÜSABAKALARI SONA ERDİ.
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