Kamu yapımında yeni işbirliği ağı: KAMİAD kurumlarla düzenli teknik çalışmayı başlattı

KAMİAD saha sorunlarını kurumsal kanallarla aktarıyor

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD), Mayıs 2026'da yapılan 3. Olağan Genel Kurul sonrasında kamu yapım sektöründe süregelen sorunlara çözüm üretmek amacıyla kamu kurumlarıyla doğrudan ve düzenli temaslar yürütmeye başladı. Dernek, sektördeki uygulama kaynaklı sorunların tespit edilmesi ve uygulanabilir öneriler geliştirilmesi yönündeki çalışmaları kurumsallaştırmayı hedefliyor.

Kamu İhale Kurumu ile çalışma grubu:

Temmuz ayından itibaren KAMİAD, Kamu İhale Kurumu tarafından oluşturulan Yapım İşleri Çalışma Grubu'na dahil edilen dört sivil toplum kuruluşundan biri oldu. Grup çerçevesinde, kamuya iş yapan yüklenicilerin sahada karşılaştığı sorunlar 18 başlık altında toplanarak bir rapor halinde Kamu İhale Kurumu'na sunuldu. Bu adımın amacı, uygulamadan kaynaklanan sorunların ve çözüm önerilerinin ilgili otoriteyle düzenli şekilde ele alınmasını sağlamak olarak açıklandı.

Bakanlık ve TOKİ ile düzenli istişare mekanizması:

Derneğin ilişkileri Ağustos ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ile yapılan görüşmeyle devam etti. Bu görüşmede, yüklenicilerin uygulamada yaşadığı sorunların bakanlığın ilgili genel müdürlükleriyle düzenli olarak değerlendirilmesine yönelik bir mekanizma önerildi. Ayrıca 23 Eylül'de Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ile yapılan görüşmede iş birliğinin belirli bir çalışma takvimine bağlanması ele alındı.

KAMİAD, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde ise TOKİ Başkan Yardımcıları Abdulvahap Afşin ve Osman Direnç ile İhale Dairesi Başkanı Murat Parlak ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantılarda derneğin hazırladığı "Kamu Yapım İhalelerinde Yüksek Kırım ve Kesin Hesap Sorunları - Tespitler, Kamuya Etkiler ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor paylaşıldı ve TOKİ’nin ilgili birimleriyle düzenli teknik çalışmalar yapılması önerildi.

Uygulanabilir çözümler ve periyodik toplantılar:

Önerinin olumlu karşılanmasının ardından, KAMİAD bünyesinde kurulacak bir komisyon aracılığıyla TOKİ’nin ihale, uygulama, teknik denetim, mevzuat ve hesap birimleriyle yaklaşık üç aylık periyotlarla bir araya gelinmesi planlanıyor. Bu toplantılarda sahadan gelen sorunlar; kamu yararı, mevzuat, nitelikli rekabet ve sektörün sürdürülebilirliği çerçevesinde değerlendirilecek ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilecek.

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, yürütülen çalışmaların yalnızca sorunları gündeme taşımaya yönelik olmadığını vurgulayarak, "KAMİAD olarak hedefimiz yalnızca sektörümüzün karşılaştığı sorunları dile getirmek değil; sahadan gelen bilgi ve tecrübeyi kamu kurumlarımızın kurumsal birikimiyle buluşturarak uygulanabilir çözümler geliştirmek ve sonuçlarını takip etmektir" dedi. Adıgüzel, önceliklerinin kamu kaynaklarının etkin kullanılması, yatırımların zamanında ve nitelikli tamamlanması, sürdürülebilir rekabet ortamının korunması ve yükleniciler için öngörülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak olduğunu belirtti.

İlerleyen dönemde KAMİAD, üyeleri ve sektör temsilcilerinden gelen saha tecrübelerini ve somut çözüm önerilerini oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla ilgili kamu kurumlarına taşımayı sürdürecek. Kamu İhale Kurumu ile başlayan sürecin, Bakanlık genel müdürlükleri ve TOKİ nezdindeki temaslarla genişleyerek düzenli bir istişare ve teknik çalışma mekanizmasına dönüşmesi hedefleniyor.

KAMİAD GENEL BAŞKANI ALİ ADIGÜZEL