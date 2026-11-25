Görev değişikliği ve atama kararı:

Mülkiye Müfettişi Yılmaz Doruk, 25 Kasım 2026 tarihli atama kararıyla Zonguldak Valiliği görevine atandı. Zonguldak Valiliği görevini sürdüren Osman Hacıbektaşoğlu ise Çanakkale Valiliğine atandı.

Doruk'un mesleki geçmişi:

Yılmaz Doruk, 1 Ocak 1968 tarihinde Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde doğdu. İlkokulu İstanbul’da, ortaokul ve liseyi Kocaeli’de tamamlayan Doruk, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. İngiltere’de dil ve meslek eğitimi aldı; 2001 yılında Ankara Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Müfettişliğine atanmıştı.

İdari görevler ve önceki atamalar:

Kamu yönetimine 1997 yılında Balıkesir Valiliğinde kaymakam adayı olarak başlayan Doruk, sırasıyla Bursa Büyükorhan, Van Bahçesaray, Sivas Kangal ve Sakarya Söğütlü kaymakamlıklarında görev yaptı. 2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü, 2010-2014 yılları arasında ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı Özel Kaleminde görev aldı. 2014-2017 yılları arasında Dernekler Dairesi Başkanlığını yürüttü; 2018 yılında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurucu genel müdürü oldu. 27 Ekim 2018 tarihinde Artvin Valiliğine, 10 Ağustos 2023 tarihinde Amasya Valiliğine, ardından 19 Eylül 2024 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Yılmaz Doruk, evli ve iki çocuk babasıdır.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ YILMAZ DORUK, 25 KASIM 2026 TARİHLİ ATAMA KARARIYLA ZONGULDAK VALİLİĞİNE ATANDI. ZONGULDAK VALİLİĞİ GÖREVİNİ SÜRDÜREN OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU DA ÇANAKKALE VALİSİ OLARAK ATANDI.