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Kamuflajlı küçük asker komando gösterisine eşlik edip alkış topladı

Çankırı'daki 30 Ağustos töreninde kamuflaj ve oyuncak silahıyla jandarma komandoların gösterisine eşlik eden çocuk, vatandaşlardan alkış aldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kamuflajlı küçük asker komando gösterisine eşlik edip alkış topladı

Çankırı'da 30 Ağustos törenleri coşkuyla gerçekleşti

Çankırı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları anıt alanında yapılan çelenk sunma töreniyle başladı. Tören proğramı kapsamında Vali Hüseyin Çakırtaş makamında tebrikleri kabul etti, ardından Belediye Meydanı'nda devam eden resmi etkinlikler sahnelendi.

Törenin akışı:

Belediye Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Daha sonra resmi geçit düzenlendi; öğrencilerin okuduğu şiirler ve çeşitli gösteriler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Küçük izleyicinin ilgisi:

Tören sırasında, jandarma komandoların gösterisine kamuflajlı kıyafet ve oyuncak silahıyla eşlik eden bir çocuk özellikle dikkat çekti. Çocuğun komando geçidine katılımı izleyiciler tarafından sıcak karşılandı ve gösteri sırasında kendisine alkışlarla destek verildi.

Görüntüleriyle törene renk katan bu an, vatandaşların samimi tepkilerini ve törenin yerel ölçekte yarattığı birlik duygusunu yansıttı. Etkinlik, planlandığı şekilde başarıyla tamamlandı ve kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ÇANKIRI&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLERLE KUTLANDI....

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ÇANKIRI'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLERLE KUTLANDI. KORTEJDE KOMANDOLARLA BİRLİKTE YÜRÜYEN MİNİK KOMANDO, TÖRENİN EN ÇOK İLGİ GÖREN İSMİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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