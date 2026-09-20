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Kamusal mekanın statüsünde değişim: Konakaltı ve 6 parsel Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na tescil edildi

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ile çevresindeki 6 parselin 18 Eylül 2026'de Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edildiği, Menteşe Belediyesi tarafından açıklandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kamusal mekanın statüsünde değişim: Konakaltı ve 6 parsel Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na tescil edildi

Konakaltı'na ilişkin tescil kararı

Mihrişah Valide Sultan Vakfı, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bazı tarihi taşınmazların tescilini sürdürdü. Daha önce yaklaşık 100 yıllık Menteşe Belediyesi hizmet binasının tescil edildiği süreçten sonra, bu kez belediye yakınında yer alan ve Nail Çakırhan tarafından restore edilen Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ile çevresindeki toplam 6 parselin vakıf adına tescil edildiği bildirildi.

Tescilin kapsamı ve tarihçesi:

Tescil işleminin 18 Eylül 2026 tarihinde tamamlandığı kaydedildi. 19. yüzyılda tüccarların konaklaması amacıyla inşa edilen ve sonradan kültürel bir merkez işlevi gören yapı, Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Nail Çakırhan tarafından restore edilmişti. Konakaltı, Menteşe kent hafızasının parçası olarak yıllardır sosyal, kültürel ve kamusal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Belediye'nin tepkisi ve hukuki süreç:

Menteşe Belediyesi açıklamasında, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ile çevresindeki parsellerin kent halkının ortak kullanımındaki kamusal alanlar olduğu vurgulandı. Belediye, tescil bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek söz konusu yapıların Menteşe halkının emanetleri olduğunu ifade etti. Yapıda yıllar içinde nikâh törenleri, belediye meclis toplantıları, paneller, seminerler, sergiler ve kurslar düzenlendiği; bu nedenle mekanın kamusal işlevinin ve kent hafızasının korunmasının öncelikli olduğu kaydedildi.

Belediye, söz konusu tescil işlemiyle ilgili olarak gerekli hukuki ve idari mücadeleyi vereceklerini bildirdi. Açıklamada, taşınmazların kamusal niteliğinin korunmasının meselenin odağı olduğu tekrarlandı ve süreç boyunca hukuki adımların takip edileceği belirtildi.

MENTEŞE’DEKİ BAZI TARİHİ TAŞINMAZLAR MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI’NA TESCİL EDİLİYOR

MENTEŞE’DEKİ BAZI TARİHİ TAŞINMAZLAR MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI’NA TESCİL EDİLİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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