Kamuya 66 bin 743 gencin yerleştirilmesini açıkladı bakan Göktaş

bakan göktaş yerleştirme sonuçlarını paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, koruma altındaki gençlere yönelik kapsamlı destek ve istihdam çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Bakanlık olarak amaçlarının çocukların ve gençlerin eğitimden spora, sanattan çalışma hayatına kadar tüm alanlarda güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

yaşam alanları ve aile modellerinde sağlanan gelişmeler:

Bakan Göktaş, çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde toplam 15 bin 483 çocuğa yuva sıcaklığını aratmayan yaşam alanları sağlandığını bildirdi. Koruyucu aile modelinde ise 9 bin 310 koruyucu ailenin yanında 11 bin 55 çocuğun büyüdüğünü belirtti. Bu yapılarda yetişen gençlerin yükseköğretime erişimi de önemsendi; bu yıl 258 çocuğun üniversiteye yerleşmesi kutlandı.

kültür, sanat ve spor destekleri:

Sadece barınma ve eğitim değil, sosyal gelişime yönelik alanlarda da destek verildiğini söyleyen Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulüplerinde 3 bin 200 lisanslı sporcunun bulunduğunu aktardı. Sanat ve el sanatları gibi çalışmalara katılan çocuk sayısı ise 3 bin 768 olarak kaydedildi; bu grubun 707'si çeşitli müzik aletleriyle sanat yolculuğunu sürdürüyor.

eğitim, meslek ve iş hayatına hazırlık programları:

Bakanlık, 2021'den bu yana gençlere yönelik yaşam becerisi ve kariyer planlama eğitimleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda 22 bin 643 gence hayata hazırlık ve kariyer eğitimi verildi. İŞKUR iş birliğiyle yürütülen İş ve Meslek Danışmanlığı programında ise 11 bin 930 gence danışmanlık hizmeti sunuldu. Ayrıca mesleki kurslar düzenlenerek koruma altındaki gençlerin iş hayatına donanımlı başlamaları sağlandı.

Özel sektörde istihdam edilen gençlerin SGK primlerinin devlet tarafından 5 yıl süreyle karşılandığını hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 11 bin 377 iş yerinde 16 bin 570 kişiye özel sektör istihdam teşviki sağlandığını açıkladı.

kamu yerleştirmeleri ve uyum süreci:

Bakan Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme çalışmalarının sonuçlarını paylaşırken, bugüne kadar 66 bin 743 gencin kamuya yerleştirildiğini belirtti. Yeni göreve başlayacak gençlerin uyum sürecini desteklemek amacıyla düzenlenen "İş Hayatına Uyum Seminerleri" ile 6 bin 351 gencin hazırlığının sağlandığı bilgisini verdi.

Törende konuşulan kişisel örneklerde, Busenur adlı genç kadının kura sonrası görev yerini beklediği ve Tayfun adlı gencin yüksek lisansını sürdürürken savunma sanayinde mühendis olarak çalıştığı vurgulandı. Bakan Göktaş, gençlerin devlet hizmetine katılacaklarını ve görevlerini yerine getirirken emeği, nezaketi ve sorumluluk duygusuyla iz bırakacaklarına inandığını söyledi.

tören ve sonraki adımlar:

Program kapsamında, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarındaki görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Tören, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Bakanlık, gelecekte de bu gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ve desteklerin sürdürüleceğini bildirdi.

Genel olarak konuşmada öne çıkan vurgu, devletin imkanlarının çocukların hayatına yansıtılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde benimsenen "önce insan" anlayışının sosyal politikaların pusulası olduğuydu. Bakanlık materyalleri ve programlarıyla gençlerin hem bireysel hem de mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

BAKAN GÖKTAŞ, "DEVLET KORUMASINDAN YARARLANMIŞ GENÇLERİMİZİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YERLEŞTİRİLMESİ KURA TÖRENİ"NE KATILDI.